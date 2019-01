La posible construcción de un nuevo astillero automatizado y digitalizado en las instalaciones de Navantia en Ferrol (La Coruña) no afectará a los plazos de entrega de las futuras fragatas F110 de la Armada. Así lo ha aclarado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha garantizado que los plazos de entrega serán los negociados con la empresa pública con independencia de que se realice o no esa modernización.

Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ha dicho que el contrato con Navantia por un importe de 4.325 millones de euros para la construcción de las cinco unidades se firmará el próximo mes de mayo, iniciándose entonces la obra de las mismas. La primera unidad sería entregada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, mientras que la última llegaría a finales de 2029.

"Con este proyecto se mejorarán las capacidades de las Fuerzas Armadas, además de suponer una mejora para la comarca de Ferrol ya que supondrá una mejora importante, en torno a unos 8.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. No hay que politizar los programas especiales de armamento. No hay que generar dudas sobre ellos. No hay que sembrar dudas donde no existe ningún tipo de duda", ha dicho la ministra.

"Navantia es una empresa pública de la SEPI adscrita al Ministerio de Hacienda. La empresa tiene en mente modernizar sus instalaciones de Ferrol para mejorar su competitividad. Quiere concentrar los espacios de construcción, automatizar, digitalizar y eliminar la duplicidad de las áreas de construcción para reducir tiempos y costes", ha continuado Robles, tras lo que ha insistido en que eso no va a afectar a la construcción de las embarcaciones.

"El proyecto fragatas F110 tiene vida propia. Se va a realizar con el astillero 4.0 o sin el astillero 4.0. En estos momentos, con las instalaciones de Navantia en Ferrol ya se puede realizar el proyecto, aunque si se hiciera el astillero 4.0 no llegaría para la primera unidad de las F110. Hay que tranquilizar a todo el mundo sobre las fragatas", ha añadido la ministra durante su segundo turno de intervención.

La polémica se había suscitado después de que En Marea, dentro de Podemos, pusiese en entredicho que se pudiesen cumplir los plazos de entrega porque el proceso de construcción del nuevo astillero 4.0, que Defensa no ha circunscrito a la "Defensa Nacional", se está encontrando con problemas administrativos para salir adelante, ya que tiene informes negativos provisionales del ayuntamiento y del Ministerio de Medio Ambiente.