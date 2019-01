Spiriman presume de tener a dos directivos de su Asociación en la Junta

En una de sus habituales y lenguaraces monólogos colgados en You Tube y en una entrevista realizada en la emisora de radio La Jungla, espacio dirigido por el veterano José Antonio Abellán, Spiriman ha afirmado que a estos dos asesores, miembros de su Asociación Defensa por la Sanidad, les han dado un "carguito" para que den "por culito" a los socialistas salientes. La consejería de Empleo depende políticamente de Ciudadanos.

Es más, ha explicado públicamente que la de estos asesores es una "nueva tarea que se le ha encomendado a dos miembros de la Junta Directiva de esta Asociación". Añadió que "estos dos señores han sido elegidos", luego clarificó que "nombrados", seguramente "con mucha mala leche". Añadió que a estos asesores se les ha dado "total libertad y acceso a toda la documentación de los ERE, de la formación, de las facturas falsas, del lameculismo, del enchufismo, de todos los puestos a dedo, de tó lo que hay en la Sanidad…"

Spiriman, con su acostumbrado desparpajo, aludió a quienes "ahora tienen que tener una presión en el esfínter anal de no sé cuántos bares para no cagarse vivos" por el nombramiento de estos dos asesores, que, según él, está publicado en el BOJA aunque no parece que eso sea adecuado a los hechos. Pero, en efecto, se ha comprobado que el nombramiento se ha producido, aunque no su publicación.

Se trata de Luis Escribano del Vando y Antonio Barreda Alcobet, ambos, en efecto, unidos al movimiento de Spiriman desde hace años. Ambos son conocidos de esRadio porque han intervenido en numerosas ocasiones en las emisiones locales de Sevilla. Escribano es editor de la revista El Demócrata Liberal y Barreda colaboró con Libertad Digital y ayudó en la investigación de los libros sobre La Tela de Araña Andaluza.

Ambos han puesto como condición de su aceptación del cargo no dejar de ser miembros de la Junta Directiva de la Asociación que hasta hace poco presidía Spiriman, pero su trabajo en contra de la corrupción es muy anterior a la aparición de la figura del médico Candel en la escena pública andaluza y es por ello por lo que han sido reclamados como asesores de la Consejería de Empleo.

Spiriman se ha referido además a la nueva consejera de Empleo, Rocío Blanco, y a su viceconsejera, Isabela Balbín, como dos de las personas que colaboraron en las denuncias del caso de la formación investigado por la UDEF en Málaga desde sus puestos en la Seguridad Social, algo que conocía Libertad Digital, que fue quien dio la exclusiva de la famosa operación EDU, pero que jamás hizo público como es ajustado a la profesionalidad.

Según Jesús Candel, nombre real del médico Spiriman, han sido nombrados "para tirar de la manta y sacar tó la mierda que hay escondía después de más de 35 años de régimen andaluz". Candel siguió su discurso diciendo que están colocados en un "despachico" con la consejera de Empleo y gracias a ellos "vamos a tener acceso a toda esa documentación". Y acaba diciendo: "A tomar por culo, Susana", diciendo que le gustaría ver la cara de la ex presidenta de la Junta que, como es sabido, tiene interpuesta una querella contra Spiriman.

Ya puestos, Spiriman aprovechó su entrevista con Abellán para afirmar que la juez Núñez Bolaños, entre otros, se dedica a tapar "cantidad de cosas" y que esta Consejería ha metido para destaparlo todo a sus "dos manos derechas", Escribano y Barreda, que van a coordinar tirar de la manta para tener acceso a la información y desea que tengan coordinación con el resto de las Consejerías.

Puestos en contacto con fuentes de la Consejería, consideran que lo de Spiriman no es más que una repetición de afirmaciones anteriores sobre la Sanidad andaluza. Sin embargo, han especificado que Escribano y Barreda "harán su trabajo de funcionarios cualificados y nada más".

Estas fuentes precisaron a LD que estaba claro que el doctor Candel "no sabe nada del protocolo de acceso a datos". Es un problema de "tener cabeza y saber de lo que se habla. Es como si dijera que tienen la llave de la caja de un banco porque trabajan de cajeros".

Además, han considerado que alguien debería hablar con el médico granadino para conseguir que fuera más prudente porque el trabajo que hay que hacer en la Consejería hay que hacerlo discretamente.

En realidad, el contacto de Luis Escribano y Antonio Barreda con la viceconsejera Isabela Balbín en calidad de miembro de Ciudadanos, data de 2015 cuando el partido naranja parecía que quería ser palanca de cambio para Andalucía y antes del surgimiento público de Spiriman. Pero Juan Marín impuso otro camino diferente y terminó pactando con el PSOE haciendo que Susana Díaz fuese durante tres años largos presidenta de la Junta y su régimen se mantuviera.

Lo curioso de la situación, que es delicada, según fuentes de toda solvencia de Libertad Digital, es que la Consejería, al no disponer de personas para ocupar tanto cargo – delegados provinciales, delegados de las Agencias, etc.–, están ofreciendo quedarse a algunos cargos nombrados por socialistas o socialistas de adscripción política que, según tales fuentes, no salen de su asombro y perplejidad.

Para muchos resulta extravagante que precisamente los miembros de la Asociación para la Defensa de la Sanidad defendieran el voto nulo en las pasadas elecciones andaluzas en la que acusaban a Ciudadanos y los demás partidos de ser partidos de la corrupción. Pero, una vez conocido el resultado de las elecciones, afirmaron en escritos publicados en El Demócrata Liberal que el vencedor real de las elecciones había sido Spiriman.

Incluso, en alguno de ellos se tituló textualmente "Spiriman consigue que haya un cambio de gobierno en Andalucía". En realidad, el voto nulo pedido por la directiva de Spiriman apenas alcanzó la cifra de 40.000 votos si se comparan estas elecciones de 2018 con las del voto nulo de 2015 y suponiendo que todo el nuevo voto nulo fuese consecuencia de la llamada de Spiriman. Tampoco se sabe cuál hubiera sido el destino de esos votos y si han beneficiado más al régimen que a la oposición.

Por si fuera poco, en la misma publicación han llegado a preguntarse si Spiriman va a ser el "primer preso político de Andalucía". Es conocido que el polémico médico granadino ha sido condenado dos veces ya en los tribunales por el grosor y alcance de sus expresiones hacia otras personas y ha sido denunciado en otras ocasiones por lo mismo. Su batalla contra Susana Díaz, que se ha querellado contra él por haberla injuriado, según ella, está en el Supremo donde el médico se ha querellado asimismo contra ella.