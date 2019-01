Ussía anuncia a Casado que ha perdido su voto y le llama cobarde

El Mundo dice que "Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote ‘la transición’". Hemos perdido la cuenta de los titulares con "Sánchez reconocerá Guaidó". ¿Y si lo dejamos para cuando se pueda utilizar el presente? Rosell parece caerse del guindo y dice que "el Gobierno ha ido cambiando de forma irresponsable su postura en la grave crisis que vive Venezuela (…) La ambigua postura del Gobierno demuestra la carencia de principios de Sánchez". La carencia de principios de Sánchez ya era sobradamente conocida antes de Venezuela. En cuanto a la guerra civil en Podemos, "Iglesias carga contra la ‘izquierda amable’ de Errejón y Carmena". A Iglesias la palabra amable le produce sarpullidos. A Carmena, por cierto, la puso a caldo. "No es lo que fue, pero es lo más útil". A pedrada limpia. Dice el editorial que "entraña una irónica coherencia el destino de un partido que hizo de la división social la médula de sus discurso. Quienes conciben la política bajo el prisma dialéctico de amigo-enemigo y se entregan a la paranoia de fuerzas oscuras que rigen el mundo están destinados a sembrar la discordia en sus propias filas", justicia poética. "Podemos es hoy un partido en descomposición", sentencia. Iglesias se la envainará, tiran más los sueldazos y una casa en Galapagar que dos carretas. Como dice Javier Redondo, "Errejón ha conducido a Iglesias a un callejón sin salida". Y para finalizar, el taxi. "Garrido no cede ante unos taxistas radicales podemizados". Han hecho un hombre a Garrido. Además, los madrileños hemos descubierto que lo que ‘sí se puede’ es vivir sin taxis. Y se circula de maravilla por Madrid.

El País es el periódico que ha decido hoy quedarse en el quiosco con una portada de espanto. "El Gobierno despliega su diplomacia ante el juicio del procés". Apasionante. No abundaré, no huyan. También nos cuenta a estas alturas cómo "se regulan en el mundo los taxi y los VTC". Hombre, tras doce días de huelga esa información ya la han dado todos los periódicos de España. "Podemos solo negociará con Errejón tras elegir su propia lista en Madrid", dice más tajante que el propio Iglesias. Berna González Harbour alucina con lo de Pepu. "Un gran deportista, una gran persona", genial, "pero eso no le convierte en buen político. Su elección como cabeza de lista del PSOE parece otra excentricidad en la línea errática que ha tenido históricamente el PSOE en la capital española". Jo, Berna, o tienes un morro que te lo pisas o un serio problema con la verdad. El PSOE de Madrid no ha tenido ni arte ni parte en esta decisión, se lo ha impuesto el jefe Pedro Sánchez por sus santos, y eso lo sabes tú y todo el mundo.

ABC nos cuenta que "Maduro usa una empresa en Granada para hacerse con los dólares de los venezolanos". Qué cosas, Granada, quién lo iba a decir. "Sánchez boicotea las primarias en Madrid al volcarse con Pepu Hernández". Pero si hasta le propuso eliminarlas, cuenta Ketty Garat en LD. El democrático Pedro está superando en autoritarismo al mismísimo Iglesias. Visto lo visto, Gabriel Albiac pregunta "¿para cuándo Belén Esteban presidenta? Arrasaría". Y yo me pregunto, ¿de qué conoce Albiac a Belén Esteban, si presume de no tener televisión? Te pillé leyendo el ¡Hola! Álvaro Martínez comenta la reunión de mandamases podemitas, en la que se acordó "tirar la toalla frente a Errejón, que ahora parece que tiene más poder que todo el aparato de Podemos". Bieito Rubido rinde un merecido homenaje a Ángel Garrido. "Garrido está demostrando ser un caballero con sus correligionarios, pero sobre todo una persona comprometida. Con el bien común. Lo cómodo sería ceder ante los taxistas, pero la mayoría de ciudadanos agradecemos que nuestros gobernantes sean firmes y demuestren capacidad de resistencia. Garrido ya no será el cartel del PP en las autonómicas de mayo en Madrid. Pero no cabe duda de que su figura se ha acrecentado y que su mejor campaña habría sido el pulso que mantiene frente al chantaje de los taxistas". De no ser nadie a ser el héroe de los madrileños. ¿No se estará arrepintiendo Casado? Lo mismo tenía que haber convocado primarias, como las que le dieron a él la presidencia del PP.

La Razón dice que "España reconocerá a Guaidó pero no quiere un 'cambio de régimen'". Y dale con los futuribles. "Podemos cierra en falso su crisis". Marhuenda, que le tiene una tirria enfermiza a Errejón, dice que "el díscolo plantó a sus excompañeros", pero hombre, Marhu, si le dijo Irene que no se le ocurriera aparecer por allí. Del taxi habla Cristina López Schlichting, otra que se da de baja como usuaria del taxi –ya son legión entre los periodistas–. "Los taxistas están completamente desnortados". Con su "hermosa alianza con los podemitas", los taxistas "se han equivocado, de verdad. Al usuario tradicional del taxi se les están quitando las razones emocionales para seguir apostando por sus conductores favoritos. Si van a hacerle el caldo gordo a los populistas, habrá que pensar en usar Uber o Cabify". Es que hay que ser torpe. Una cosa es Cataluña, territorio sin ley donde los CDR campan a sus anchas, y otra Madrid, donde la peña, salvo excepciones, está de podemismo hasta el gorro. Ussía, por cierto, anuncia su propia baja, de votante del PP. El motivo es que Casado no ha echado a patadas al candidato a la Diputación de Guipúzcoa, Carlos Cano, tras equiparar a Vox con Bildu. "Es más que una estúpida atrocidad. Es una ignominia, una calumnia". "Escribo, por razones insalvables, con dos días de antelación. Este artículo se publicará el próximo jueves 31 de enero. Si en esa fecha, Carlos Cano permanece como candidato del PP, Pablo Casado valdrá mucho menos que nada. Y me duele escribirlo, porque mi voto lo tenía asegurado y ya lo habrá perdido. En una democracia, perder un voto por cobardía es más doloroso que perder la decencia, eso que tanto nos falta". Está Pablo Casado un poco descentrado. Últimamente no da una.