"¿Pepu se llama?": el lío de Celaá al tratar de separar a Hernández de Màxim Huerta

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha tenido que responder las preguntas de la prensa sobre la sociedad de Pepu Hernández para pagar menos impuestos y sus similitudes con el caso que desembocó en la dimisión de Máxim Huerta, el fugaz primer ministro de Cultura de Pedro Sánchez.

Celaá ha comenzado tratando de no referirse al candidato del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid: "Poco tiene que decir la portavocía", ha dicho para después calificarlo como un "hombre íntegro". Tras una descripción tan tajante del candidato se ha preguntado si Pepu Hernández se llamaba así_ "¿Pepu? Jose".

Periodistas han insistido en lo similar de las sociedades creadas por Hernández y Huerta para tributar pero Celaá ha evitado contestar: "No tengo ni idea de si son sociedades similares o dejan de serlo", ha tratado de zafarse, "sólo diré que es una persona íntegra". Sobre Huerta, ha apuntado que su caso "fue una cuestión de transparencia de este gobierno".

A la pregunta de si entonces Huerta no era tan "íntegro" como Pepu, e instantes después de describir así al ex seleccionador de baloncesto, Celaá ha contestado que desde el Gobierno "no repartimos certificados de si una persona es íntegra o no". "El Gobierno planteó una exigencia ética y Màxim Huerta salió del Gobierno", zanjó.