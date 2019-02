La educadora e hispanista sueca Inger Enkvist ha visitado Es la Mañana de Federico para hablar del fracaso del modelo educativo basado en la inclusión y cómo la inmersión en zonas como Cataluña es negativa para el alumno. Ha contado que, actualmente, hay una reflexión y que se están viendo los resultados tras años de implantación de este modelo que llegó a presentarse como científico. Cree que "la gente es consciente de que hay que hacer algo, hay un cambio mental, pero todavía no hay un cambio real", porque los pedagogos que impusieron ese modelo "siguen dominando y siguen estando cerca del poder".

Esas consecuencias son, por ejemplo, "un descenso del nivel de conocimientos" y que "estamos en una fase de transición". Enkvist, que se ha mostrado partidaria de "un cambio", ha dicho que éste no se produce porque "los pedagogos que impusieron estas reformas siguen en el poder dominando la formación docente y como consejeros de los gobiernos".

Sin embargo, "está habiendo una reacción por parte de algunos padres" unido a la "reflexión de numerosos colegas, pero hay miedo entre los profesores" quienes "no se atreven decir que eso de la inclusión tal como se acepta no funciona". Además cree que muchos de los responsables políticos piensan que es una cuestión de gasto por alumno. "La inversión es muy importante, pero falta algo", asegura Enkvist sobre la educación actual. En este sentido remarca que "hay algo autodestructivo" en el actual sistema educativo, y que "no es cuestión de dinero, hablan mucho de dinero pero no es cuestión de dinero".

El descenso del nivel de aprendizaje copa toda la vida del alumno. Inger Enkvist asegura que "en la universidad está descendiendo el nivel de conocimientos, aún se mantiene algo porque hay ciertas islas, pero éstas están amenazadas", asegura Inger Enkvist, que alerta: "Es peligroso porque nuestro nivel de vida se basa en el conocimiento, si este cae...".

La trampa del trilingüismo

Una de las cosas que más ha criticado ha sido el sistema de inmersión que se lleva aplicando desde hace décadas en algunas zonas de España. En este sentido, Enkvist comenta que el asunto del bilingüismo en Cataluña tiene dos lados: "Uno es si Cataluña tiene derecho a imponer el catalán si no quieren, y luego está cómo funciona tanto para aprender los idiomas como en el aprendizaje en general". Ha recordado la experiencia en Canadá donde se hizo un programa similar, pero que éste era voluntario, "y eso cambia todo".

Cree que "imponer la inmersión a los alumnos con problemas de aprendizaje es cruel porque no aprenden bien ninguna de las dos lenguas ni tampoco los conocimientos en el resto de materias, no tenemos derecho a hacerles eso a los niños".

Además ha puesto el foco en una de las propuestas de partidos como Ciudadanos para intentar acabar con el problema que ha creado el bilingüismo: el trilingüismo. Para la educadora sueca "no tiene sentido la educación trilingüe, es pura política a costa de los niños". Asegura que los colegios con educación trilingüe son "los de élite" en los que se pueden permitir "clases de refuerzo", por lo que "imponer esto en un barrio que no corresponde es una locura y es cruel porque los niños se van a sentir fracasados".

El fracaso educativo masculino

La educadora ha hablado también de cómo "en Occidente hemos visto cómo el sistema político ha intentado imponerse en la educación y ha tergiversado y manipulado. Además, los políticos creen que, al ser la financiación pública, tienen derecho a decidirlo todo". Por eso ha pedido "despolitizar la educación y centrarse en los conocimientos". Su propuesta para solucionar esta situación es hacer "reválidas duras" en las que además se puedan establecer "más niveles que sólo el aprobado para estimular a los más ambiciosos".

Otro de los asuntos de los que ha hablado es del "fracaso educativo masculino". Enkvist ha contado que hay, en muchos casos, chicos que "no tienen interés por los estudios o capacidad para el conocimiento teórico" y piensa que "es un escándalo que no se les ofrezcan otros itinerarios". A estos alumnos "la pedagogía moderna tampoco les ayuda" porque "ellos necesitan objetivos más claros y poder competir".