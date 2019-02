El traslado a Madrid de los políticos presos por el golpe secesionista de 2017 en Cataluña para ser juzgados, coincidía este viernes con la celebración en la capital de España del Consejo General de Ciudadanos, el primer partido de la oposición catalana.

Durante su intervención ante los consejeros –con los que definirá la estrategia de cara a las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo– Albert Rivera aprovechaba para arremeter contra Oriol Junqueras y el resto de procesados por el Tribunal Supremo.

Lo hacía sin andarse por las ramas: "A estos que hoy protestan porque tienen que ir a un juicio, o a una cárcel, que se lo hubieran pensado antes de dar un golpe de Estado" afirmaba tajante, argumentando además que su prisión provisional, decretada por el juez Pablo Llarena, está justificada por el "riesgo de fuga" que puso de manifiesto en su día la huida fuera de España del expresidente Carles Puigdemont.

Rivera volvía a advertir, además, de la intención de Pedro Sánchez de indultar en el futuro a estos políticos, acusados de delitos como rebelión o malversación de fondos públicos, algo que el líder del PSC, Miquel Iceta, ya planteó durante la campaña de las autonómicas catalanas de diciembre de 2017. "Un aviso para navegantes: si a Sánchez se le ocurre conceder indultos, Sánchez no sólo va a perder en las urnas, el PSOE va a desaparecer. Vaticino que el PSOE que hemos conocido no va a existir, porque los españoles no van a tolerar concesiones a los que han intentado liquidar España. Porque, frente a la venganza y el indulto, tiene que haber justicia" afirmaba ante el aplauso de los consejeros de Ciudadanos.