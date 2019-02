La Guardia Civil ha abierto expediente disciplinario y ha suspendido de funciones a un guardia civil tras la grabación y posterior difusión de un vídeo durante el servicio de traslado de los presos del proceso independentista catalán a cárceles madrileñas.

En una nota de prensa la Dirección General de la Guardia Civil informa de que se han iniciado inmediatamente las gestiones necesarias para aclarar todos los extremos relacionados con este vídeo una vez que se tuvo conocimiento a través de las redes sociales de la difusión del mismo.

"Una vez concluidas las averiguaciones, y tras haber comprobado que efectivamente la grabación del citado vídeo se ha realizado dentro de un vehículo oficial de la Guardia Civil y se ha identificado al agente que lo ha grabado" el Director General del Cuerpo, Félix Azón, ha ordenado la "apertura de un expediente disciplinario, así como la suspensión de funciones del agente como medida cautelar", añade la nota de prensa.

ERC ha pedido a consecuencia de la grabación la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso y ha presentado una batería de preguntas en el Senado.

El vídeo, tomado cuando se iniciaba el traslado desde la cárcel de Brians II a las de Alcalá y Soto del Real, lo ha publicado la cuenta de Twitter @Esprituindomab1. Lo acompaña un mensaje que dice textualmente: "Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las cárceles. Beautiful!!".

