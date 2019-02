El Mundo dice que "la UE reconoce hoy a Guaidó mientras Maduro moviliza sus milicias armadas". Mala cosa. Rosell echa una tremenda bronca a Évole por entrevistar a Maduro. "Jordi Évole ofreció en La Sexta una entrevista cuyo principal valor periodístico consistió en reflejar el testamento político de un dictador (…) A Évole le ha sobrado espectáculo a la hora de promocionar el programa y le ha faltado firmeza para insistir en las graves violaciones de derechos humanos del régimen bolivariano. Si ya es moralmente arriesgado entrevistar a un dictador, renunciar a confrontarle duramente con sus crímenes en aras de la concesión de la propia entrevista resulta inmoral". ¿Y desde cuándo el Follonero tiene moral? Federico Jiménez Losantos ha descubierto que Valls votó no en el referéndum sobre la Constitución Europea de 2004 lo que le incapacita para dar carnés de europeistas. "Cuando Valls decía No a Europa, líderes de Vox se jugaban la vida contra el único nacionalismo realmente peligroso que hay en España: el vasco y/o catalán". "Vox representa a los que ni van a perdonar a los golpistas ni a los que los disculpan. A ver si Valls se entera de una vez".

El País dice que "Bruselas espera que los países de la UE reconozcan en cascada a Guaidó". José Juan Ruiz avisa: "De los errores posibles el peor sería que la solidaridad mundial se convierta en injerencia". Y Almudena Grandes se resiste a llamar tirano a Maduro. "Guaidó vive en su casa, convoca manifestaciones multitudinarias, habla ante las cámaras de todo el mundo. Maduro no cometerá el error de detenerle, porque sabe que eso sería su fin. No hay que descartar, por tanto, que pese al reconocimiento de Guaidó por parte de la comunidad internacional la situación pueda llegar a enquistarse y alargarse indefinidamente (…) La única incógnita a despejar en Venezuela es si Trump se atreverá o no a asumir una intervención militar. Todo lo demás solo son palabras".

ABC se sale de la norma y abre con la tesis de Pedro. "Sánchez, asignatura pendiente". Dice Rubido que "si hay un político en España que carece de sentido de la lealtad al Estado ese es Sánchez (…) debería convocar ya elecciones y gobierna de la manera más sectaria que se recuerde". Luis Ventoso dice que "Pedro está molesto, disgustado". Porque resulta que "a pesar de su campechanía y bonhomía natural que tantas simpatías le están granjeado entre españoles de toda condición, lo que le tiene decepcionado es la "oposición sin escrúpulos" de PP y Ciudadanos. Lo que está pasando resulta intolerable en una democracia: ¡hay oposición!". Y encima esta oposición "demanda que Sánchez cumpla su palabra de convocar elecciones, porque son antiguos y ultras que no asumen que hoy en España la vedad es un concepto discutido y discutible, que diría Zapatero, y que si Sánchez dice una cosa y la contraria no esta mintiendo, sino simplemente pensando muy rápido". Gabriel Albiac alerta ante Maduro. "Un asesino acorralado es una bestia peligrosa". "El desenlace está en al aire aún. Hay riesgo extremo". A ver si vamos a hacer un pan con unas tortas.

La Razón dice que "el PSOE se revuelve por el dedazo de Sánchez a Pepu Hernández". ¿Se revuelve? Poquito. Dice Marhuenda que "la elección de Pepu Hernández para Madrid es un apuesta del presidente. Someterlo además a primarias es una cortina de humo que evidencia que el PSOE no dispone de un candidato con peso político en Madrid". Sánchez ha convertido el PSOE en su cortijo, pero vamos, lo mismo hizo Iglesias con Errejón, Casado con Isabel Díaz Ayuso, Rivera con sus candidatos… Lo de las primarias es un cuento chino que ya no se cree nadie.