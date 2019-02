El éxito en las pasadas elecciones andaluzas de Vox y sus doce escaños en el Parlamento de Andalucía han permitido que cuenten con su primer senador. La elección ha caído en Francisco José Alcaraz quien ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para hablar de esa designación y de las propuestas del partido.

Uno de los asuntos que más ha enfatizado el expresidente de la AVT es en su alejamiento del PP pese al cambio en la dirección desde la llegada de Pablo Casado. Ha asegurado que "Casado sólo predica" y "tiene un gran discurso" pero la línea ideológica del PP "ha sido una traición para los votantes que hemos confiado en el PP".

Alcaraz cree que Casao puede impulsar muchas investigaciones sobre la negociación con ETA o que se cumpla le Ley de Partidos "y no lo ha hecho". Aunque el único senador de Vox cree que PP y Vox están llamados a entenderse y a reconciliarse piensa que "el actual PP sigue estando más cerca de la línea de Cs".

Así le convenció Abascal

El expresidente de la AVT ha contado cómo decidió dar el paso a Vox. Ha afirmado que "ha sido una sorpresa" porque "no tenía pensado entrar en política". Sin embargo ya lleva un tiempo en el que estaba viendo cómo "va evolucionando" el proyecto de Santago Abascal. Alcaraz fija ese momento en la incorporación al partido de José Antonio Ortega Lara.

Es en el pasado mes de enero en una conferencia en Jaén de Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara con lleno hasta la bandera "vi que era imparable" porque "Vox es la voz del pueblo que no se siente representado por los partido políticos". Ha destacado que el auge de Vox se debe, en parte, "al golpe de Estado en Cataluña" y en parte "a que el mensaje es muy claro, es sentido común. Es lo que hablamos los ciudadanos de distintas ideologías".

Las únicas exigencias de Francisco José Alcaraz para elegir el puesto que le ofreció Santiago Abascal es que se hagan públicas las actas de negociación ETA. Algo a lo que el presidente de Vox se comprometió ha realizar en cuanto llegue al poder. Ha señalado que que se hagan públicas esas actas es "importante" para "ver la impunidad de Josu Ternera o Míkel Antza como responsables de todos los asesinatos durante sus mandatos al frente de ETA. Ellos saben quiénes cometieron esos casi 400 asesinatos sin resolver, porque los encargaron". También cree que "hay que desclasificar todos los documentos del 11-M para saber toda la verdad".

Alcaraz ha recordado que se le conoce de "la rebelión cívica por sacar a la gente a la calle" y ha prometido: "Voy a seguir sacando a la calle, pero a los proetarras que están en las instituciones. Lucharé por que un partido cuya finalidad es destruir España, no esté en las instituciones, no se puede financiar con dinero público a este tipo de partidos".

El expresidente de la AVT también ha tenido alguna palabra para el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ha contado que "cuando Marlaska dejó la Audiencia Nacional me mandó un correo para despedirse. Tardé tres días en contestarle, porque su voto fue el decisivo para inclinar la excarcelación de los terroristas tras derogar la doctrina Parot. Al final al tercer día le contesté con mi mejor deseo, no sabía que iba a entrar en política, de lo contrario lo le hubiera mandado ese buen deseo (bromea). Él es el brazo extendido del proceso de ETA en manos de Sánchez y anteriormente de Zapatero. No he podido decirle lo que pienso de él a la cara porque como presidente de Voces contra el Terrorismo somos la única asociación excluida de todas las reuniones".