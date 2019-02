Arcadi: Évole siente "magnetismo por los asesinos" y si, además, le llaman Jordi "se queda como tonto"

El Mundo dice que "el espaldarazo a Guaidó deja a Maduro en un limbo diplomático" y "la emprende contra Sánchez". También Rosell la emprende contra Sánchez, que reconoció a Guaidó "como si le costara aceptarle como el legítimo dirigente de la nación caribeña. Pero en todo caso, y aunque el Gobierno se haya sumado al reconocimiento tarde, y al arrastre, es todo un alivio que se haya acabado produciendo". Aparta de mi este cáliz, le faltó decir ayer a Sánchez. Dice el editorial que Maduro "se lamía las heridas por el daño que causa a la dictadura bolivariana la decisión de España" y a Sánchez le cayó la del pulpo, como era de imaginar. Arcadi Espada arremete contra el Follonero por la entrevista a Maduro. "Hay una norma periodística obligatoria: si entrevistas al asesino debes preguntarle por sus crímenes", qué cosas tienes Arcadi. "Pero Jordi, a veces, se queda como tonto, y no remata, no remata. Tiene un antiguo problema con los asesinos. Siente su llamada, responde a su magnetismo, llega a ellos con facilidad… pero entonces el asesino empieza a llamarle Jordi y Jordi bizquea, escarba mansurrón con sus patitas y apenas le sale ya un hilillo de voz". Es que con los asesinos hay que andarse con mucho ojo, no hay más que ver El silencio de los corderos.

El País convierte a Sánchez en el héroe que salvó Venezuela. "Sánchez impulsa el apoyo a Guaidó de 20 países de la UE". A la fuerza ahorcan. Eso sí, "sin alinearse con Trump". ¿Y eso cómo se come? Pues explica el editorial que "es una medida acertada cuyo fin último es el restablecimiento de la democracia", Sánchez puede respirar, tiene la bendición de El País. "La única salida son unas elecciones que devuelvan la legitimidad democrática incuestionable a quien el pueblo venezolano decida". Anda, que como se presente Maduro y gane. Dicho esto, arremete contra Trump por su "retórica agresiva" y sus "continuas apelaciones a una eventual intervención militar". Maduro y Trump, tal para cual. El País está muy disgustado con los socios separatistas de Sánchez. Dice el editorial que "los secesionistas dan el primer paso para tumbar el presupuesto de Sánchez", que hay que ver lo intratables que son los indepes. Quien con niños se acuesta...

ABC está más preocupado por los datos del paro. "204.865 empleos menos en el peor enero desde 2013". En cuanto a Venezuela, dice el editorial que "aunque con retraso y sin mucho entusiasmo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido más remedio que cumplir su palabra y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela". Hombre, hay que admitir que era un marrón, teniendo en cuenta que sus socios preferentes son la franquicia española de Hugo Chávez. Y sobre las barbaridades que le soltó Maduro a Sánchez, lo de mancharse las manos de sangre y eso, "no debería Sánchez temer las represalias de un régimen en descomposición. Está solo y el tiempo corre en su contra". No, si a Pedro lo que más le ha molestado es que le haya tirado a la cara que él es un presidente que nadie ha votado, lo de la sangre se la trae al pairo. Ignacio Camacho comenta que "Sánchez ha reconocido a Guaidó sin diligencia ni convencimiento, dejando traducir cierta incomodidad en el gesto". ¿Incomodidad? Su cara era un poema.

La Razón dice que "Guaidó tejerá una red de embajadores tras el aval de España y la UE". Marhuenda es más condescendiente con el mal trago que Sánchez pasó ayer. "El reconocimiento de Guiadó por España tendrá sin duda efectos diplomáticos, que de Maduro siempre puede esperarse un gesto histriónico, una bravuconada o hacer uso desesperado de la violencia. Nada es descartable". Así que "la UE no debe esperar a que el deterioro de la crisis acabe dando la solución, sino que debe emprender medidas concretas que afecten a la cúpula chavista, militar y civil". Y cambiando de tema, Antonio Martín Beaumont cuenta que hay "alarma electoral en Ferraz. Una demoledora encuesta interna realizada tras la debacle andaluza apunta a que los socialistas solo podrían mantener el poder en Castilla-La Mancha". ¿Y para qué hacen encuestas internas teniendo a su servicio el CIS de Tezanos? ¿Es que no le creen?

La Vanguardia dice que "el independentismo se aleja del presupuesto de Sánchez". El editorial intenta convencer a los indepes de que no se pongan estupendos. "El ultimátum de los soberanistas es arriesgado. Saben bien que el margen de maniobra del Gobierno encabezado por Sánchez es estrecho. Y que sería nulo si unas hipotéticas elecciones anticipadas acabaran desalojando a lo socialistas del poder para otorgárselo a la derecha". "La situación podría ser en tal caso mucho peor para los independentistas que la presente", ruega. "Hace ya tiempo que Catalunya vive asomada al abismo". Sí, desde que La Vanguardia apadrinó el órdago de Artur Mas forzando una coalición entre CiU y ERC.