El Gobierno acepta la figura de un mediador para negociar con los separatistas

El Ejecutivo ha decidido soltar la única baza que le quedaba ya para lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: la aceptación de una reclamación reiterada de los separatistas catalanes en torno a la figura de un "mediador" que interceda entre dos gobiernos, central y autonómico, en condiciones de igualdad. Una reclamación histórica de los separatistas que permitirá incorporar a una persona, aún por concretar, en una mesa de partidos a nivel nacional para avanzar en la ‘operación diálogo’ de Pedro Sánchez.

Según fuentes gubernamentales, este nuevo foro de diálogo sería el tercero que se abre y se sumaría a los otros dos: la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalidad de Cataluña y la mesa de partidos en el ámbito del parlamento catalán. Un tercer espacio a nivel nacional que concederá a Cataluña un nuevo trato preferente y que incluso permitiría otorgarle de forma implícita el estatus jurídico de estado propio al requerir la presencia de un mediador que el Gobierno no descarta que proceda del ámbito internacional.

La vicepresidenta Carmen Calvo no lo descartó en los pasillos del Senado a preguntas de Libertad Digital. "Eso no es lo importante", dijo al preguntar si se trataría de un mediador internacional. "La importancia del espacio que abrimos es que los gobiernos hablen de manera institucional" y que "en el espacio de los partidos podamos hablar en otros niveles de manera más relajada".

No ha aclarado la vicepresidenta por qué esta forma ‘relajada’ de interlocución exige la presencia de un mediador al que Calvo llama de otra forma: "No hacen falta mediadores... si acaso un relator, alguien que pueda tomar nota, que pueda coordinar, que nos pueda convocar para estar dentro de la Ley practicando el diálogo en democracia", que es "algo casi obligatorio para todos" y que demuestre "nuestra capacidad" de "encontrar vías de salir de una situación que tiene absolutamente fracturada a la sociedad catalana".

Una figura a la que abría este martes la puerta el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista en TV3: "La expresión de mediador no me gusta porque parece que necesitemos que alguien nos ponga de acuerdo… Que ligue la mayonesa seguro que hay alguien capaz. Lo que queremos es que haya alguien que de fe de lo que se habla porque como hay tanta desconfianza entre partidos…".

Lejos de ser rectificado por la dirección federal del PSOE, la portavoz Adriana Lastra ratificó esa posibilidad que podría alcanzarse "en las próximas horas" como ha ocurrido finalmente. "Lo que no ha habido todavía es un acuerdo. Si hubiera un acuerdo sobre una mesa de partidos nacional, sobre un coordinador o lo que fuera, se haría saber pero ahora mismo no hay nada encima de la mesa. En las próximas horas y en los próximos días le pueden ustedes preguntar al Gobierno o a los miembros de ERC y PDeCAT".

Negociación contrarreloj de los Presupuestos

Lo que ha hecho por tanto el Gobierno es lanzar la caña y ahora queda saber si los independentistas pican el anzuelo pero tal parece ser que sí lo harán. Antes incluso de oficializar el anuncio gubernamental, los portavoces de ERC y PDeCAT, cuyas distancias toman forma en la presentación de enmienda a la totalidad de los PGE (ERC la ha registrado ya y el PDeCAT promete esperar "al último momento"), confluían en interpretar la oferta de Iceta como un gesto importante del Gobierno en aras de alcanzar un acuerdo.

Preguntado por si podían ser interpretado como una pantomima, él repulicano, Joan Tardá, aseguraba: "no, no, sería una auténtica irresponsabilidad que cualquiera de las partes actuara pensando en escenarios de pantomima. No, al revés. ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar una solución desde la democracia española y la democracia catalana?"

Algo a lo que añadía Carles Campuzano, del PDeCAT: "Es evidente que si en las próximas horas o días se alcanzase un acuerdo del Govern y del Gobierno sobre estos extremos esto ayudaría a alcanzar un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado". "¿Cuánto de posible lo ve usted?", le preguntaban los periodistas a la entrada de la Junta de Portavoces. "Yo lo deseo", sonreía el portavoz demócrata catalán.

Ya por la mañana de este martes, fuentes socialistas avanzaban a que habría "en las próximas 48 horas habrá novedades" antes de que expire el plazo de presentación de enmiendas el próximo viernes que ha motivadoque se intensifiquen las negociaciones in extremis con los partidos catalanes pero también con Ciudadanos, con quienes se reunirá el grupo socialista. El único partido que ha fijado posición tras el anuncio del Gobierno fue el PP en el Senado, cuyo portavoz, Ignacio Cosidó, lo calificó como "una traición para España".