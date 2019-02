El nuevo párroco de Constantí deja el pueblo al trascender que fue investigado por abusos y pornografía infantil

Xavier Morell, el rector de la parroquia de Constantí (Tarragona), ha emitido un comunicado de acuerdo con el arzobispado de Tarragona en el que anuncia que se ausenta del pueblo ante las informaciones sobre los supuestos abusos a menores que habría cometido en el pasado.

Morell apunta en la nota, pactada con el arzobispo Jaume Pujol, que "el pasado mes de septiembre de 2018 fui nombrado rector de las parroquias de Sant Feliu Mártir de Constantino y San Sebastián de La Canonja con la plena confianza del Sr. Arzobispo, que no me ha faltado durante todo este tiempo. Ante las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación hacia mi persona, aunque los hechos ocurridos no impiden ejercer el ministerio en estas parroquias y en bien de ellas, de acuerdo con el Sr. Arzobispo he decidido pedir ausentarme un tiempo. Lamento que se haya producido esta situación y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido".

El arzobispado señala por su parte que "en el mes de junio de 2015 y el mes de noviembre de 2016 fueron denunciados dos clérigos del Arzobispado de Tarragona por presuntos tocamientos a menores con fines libidinosos. Uno de ellos, el Rvndo. F. Xavier Morell Rom, había sido citado a declarar antes de 2010 en una investigación civil por un caso de pedopornografía, pero no se procedió porque el caso fue sobreseído por el juez y, además, hasta la reforma de 2010 de la legislación canónica sobre abusos aquel caso no constituía un 'delictum gravius"".

También sostiene que "de acuerdo con la normativa vigente y los protocolos establecidos por la Santa Sede para estos casos, tanto el 2015 como el 2016 se ordenó de inmediato una investigación previa de los hechos y se informó del resultado a la Congregación para la Doctrina de la fe, la que ordenó en uno de los casos, el del Rvndo. Morell, el archivo 'pro nunc' (por ahora) de la causa por falta de elementos, con particular vigilancia por un tiempo prudencial, y en el otro, se adoptaron medidas disciplinarias proporcionadas a los hechos probados".

En esa otra nota, el arzobispado pide perdón y afirma que "condena todo abuso sexual, de poder y de conciencia, especialmente cuando haya sido cometido por un clérigo contra un menor". Además, se compromete a "implementar todas aquellas medidas que sean necesarias para que los espacios eclesiales sean lugares absolutamente seguros para la infancia y la juventud".

En los últimos días se habían producido dos denuncias contra el sacerdote Pere Llagostera, que fue rector de la parroquia desde 1972 y hasta 1999. Llagostera falleció en enero de 2017. La acusación contra este sacerdote proviene de Joan Maria Ramón y Joan Reig, batería del grupo "Els Pets", que escribió una canción el año pasado titulada "Corvus" que aludía a los abusos que habría sufrido en la infancia a manos de ese cura.