Casado, Rivera y Abascal se manifestarán juntos contra Sánchez el domingo en Colón

Juntos para denunciar "la alta traición a España" de Pedro Sánchez y exigir ya elecciones generales. Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal se manifestarán este domingo en la madrileña plaza de Colón. Según avanzó este diario, el presidente de los populares ya se ha puesto en contacto con sus interlocutores de Ciudadanos y Vox. "No habrá división", enfatizaron las fuentes consultadas, después de esa comunicación entre los tres líderes.

El PP, que espera la asistencia de más de 20.00 personas, se apresuró a solicitar permiso a la Delegación del Gobierno para una concentración a las 11:00h en Colón, que aún no ha contestado. En la "motivación de urgencia", el partido se acoge al hecho de que "el Gobierno ha aceptado la presencia de negociadores en relación con la Generalitat de Cataluña". "Este acuerdo supone un hecho inédito y sin precedentes en nuestra democracia que genera un profundo malestar en el conjunto de los españoles y exige una muestra urgente de repulsa", según Teodoro García Egea.

Rivera fue el primero en confirmar que Ciudadanos estará el domingo en las calles de Madrid. "Hay que frenar a Sánchez, y si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles. Y Sánchez nos tendrá que terminar escuchando, en las calles y en las urnas", arguyó en una comparecencia extraordinaria en el Congreso.

El anuncio de Casado llegó poco después, aunque ya lo había sugerido a primera hora en una entrevista en la agencia EFE y el PP fue el primero en acudir a Delegación del Gobierno. Sea como fuere, enfatizaron fuentes de la dirección nacional, "por supuesto que iremos juntos", y de ahí que el líder de la oposición -que canceló su viaje a Atenas ante "la gravedad de lo que está ocurriendo"- se pusiera en contacto tanto con Rivera como con Abascal para coordinarse tras concluir su rueda de prensa en Cuenca.

Y el "sí" de Abascal no tardó en llegar. El presidente Vox acudirá a la manifestación e hizo un llamamiento a sus simpatizantes y "a todos los españoles" para que asistan. En Twitter, Abascal acusó al presidente del Gobierno de "traicionar a España y la Constitución" por designar un mediador, algo que en su opinión supone "reconocer de facto la independencia de Cataluña". "A los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal. A Pedro Sánchez parece que también", sentenció.

Se frena la posible moción de censura

En lo que no coincidieron PP y Ciudadanos fue en la posibilidad de presentar una moción de censura. Casado no descartó esa opción, pero Rivera la rechazó de plano. "No perdamos el tiempo, elecciones ya. La única manera de sacar a Sánchez de aquí, sabemos contar escaños, es con unas elecciones", replicó el líder naranja.

Ante el "no" de Rivera, el líder del PP siguió sin rechazar ningún "mecanismo" para forzar a Sánchez a convocar elecciones, aunque aclaró que si presenta una moción de censura es para ganarla, y reconoció que actualmente no dan los números para sacarla adelante.

Además, en línea con Vox, el PP avanzó que va a estudiar "qué posibles delitos de prevaricación ya se están cometiendo" en el marco de la negociación entre el Ejecutivo central y el catalán. Cabe recordar que Vox ya amenazó con denunciar a Sánchez ante los tribunales por "dejación de funciones" en Cataluña, al igual que hizo con Mariano Rajoy por no impedir el 9N. Extremo que reiteró Abascal en las últimas horas.