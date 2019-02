"Emergencia nacional" ante la "traición" de Sánchez: "Ha rendido al Estado"

El Mundo dice que "Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra". Dice el editorial que "la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez ya es un tópico del análisis político que da para un libro. Lo que no podíamos imaginar es que ese libro lo firmara el propio Sánchez". Es que te falta imaginación, Rosell, la audacia de ese tío no tiene límites. "El reverso de lo que él considera con necio orgullo un ejemplo de resistencia es la suma de cesiones inescrupulosas que permiten al sanchismo mantenerse en el poder a cualquier precio". Un patético ejercicio de autocomplacencia, por decirlo educadamente. "Que el Gobierno se ponga a buscar un relator para una mesa de negociación sobre autodeterminación que satisfaga los delirios" de los independentistas "es una afrenta que ciertamente merecería la escritura de un manual de resistencia a toda noción de responsabilidad de Estado (…) Si Sánchez quiere hacerse perdonar su pecado original, que ponga las urnas". Rosell no parece conocer al personaje. ¿Hacerse perdonar? A Sánchez vamos a tener que echarle del poder como a Maduro, se ha convertido en un tirano. Por cierto, que "los taxistas desconvocan la huelga" tras "una derrota inevitable". Dice El Mundo que han hecho un pan con unas tortas. "Las justas razones que asistían al colectivo han quedado desautorizadas por el discurso radical de sus líderes" y la "violencia". O se despodemizan o les espera un futuro negro. Madrid no es Cataluña. Y Federico Jiménez Losantos pone el grito en el cielo porque en la Gala de los Goya nadie pidió "la libertad de Venezuela". "Seguro que buena parte del gremio del cine está contra la dictadura narcocomunista. Por eso espanta su silencio, el terror a salirse de la dictadura roja, entre podemita y montonera, que impida a toda una profesión dizque creativa dedicar una sola palabra, una sola, a Venezuela". Francamente, no sé de qué te extrañas, Federico.

El País dice que "Sánchez acepta un 'relator' en la mesa de partidos sobre Cataluña". Una mesa de partidos en la que no está el partido más votado en Cataluña, Ciudadanos, ni el más votado en el resto de España en las últimas elecciones, el PP. Hoy era un día para reproducir el editorial de 2016 en el que el periódico pedía con urgencia echar a Sánchez para "salvar al PSOE". Aquel editorial memorable en el que certificaba que Sánchez era "un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir al partido". Hoy hemos comprobado que tampoco tiene escrúpulos para destruir la soberanía nacional, pero no hay ningún editorial sobre el asunto, lo que convierte a El País en cómplice de la insensatez y la falta de escrúpulos del presidente que ocupa la Moncloa sin pasar por las urnas.

ABC titula sin titubeos "la rendición de Sánchez". Desde la misma portada, el editorial exige "Elecciones, una emergencia nacional". Dice Rubido que incluir la figura del "relator" "hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional, una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con su sumisión vergonzante". Aceptar "negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata como presidente del Gobierno". ¿Dimitir Sánchez? Como le echemos a patadas. Luis Ventoso dice que "constitucionalmente, el presidente del Gobierno no puede abrir un diálogo bilateral con mediadores en una región". Que "en su afán ególatra por aferrarse al cargo Sánchez ha ido demasiado lejos. Si pasa de las palabras a los hechos, y finalmente abre esa mesa podría incurrir en un delito". Pues a la cárcel con sus socios golpistas.

"Sánchez: rendición de Estado", alerta La Razón. Por cierto que el periódico de Planeta está indignado con el libro de Pedro Sánchez. "Presume de su Manual de resistencia, el primer libro de un presidente". Lo curioso es que lo edita una filial de Planeta, la misma editora de La Razón. Qué cosas hay que ver. El editorial califica lo del mediador de una "traición a España". "Este hecho da la medida de la extrema debilidad de Pedro Sánchez, su supeditación a los independentistas y sus ilimitados recursos más allá de lo éticamente exigible a cualquier gobernante para incumplir su principal compromiso: convocar elecciones". "En estas condiciones, por puro sentido de la responsabilidad no se puede seguir manteniendo esta legislatura, Sánchez ha sobrepasado todas la líneas". Vale, pero el problema es que quien mantiene esta legislatura es precisamente el independentismo y convocar elecciones es una prerrogativa del presidente del Gobierno, así que, además de alaridos histéricos, ¿qué se puede hacer para echar a un presidente que ocupa la Moncloa sin pasar por las urnas, ha rendido al Estado, ha cometido traición y se ha saltado la Constitución?

Hoy de La Vanguardia hay que resaltar más lo que no dice que lo que dice. Evita titular con la traición de Sánchez y se lo lleva a una columna. En el titular interior dice que "la Moncloa y la Generalitat buscan un relator que certifique su diálogo". Silencio editorial. Hay silencios muy elocuentes.