Todos los partidos, grupos y grupúsculos nacionalistas y podemitas de Cataluña se han conjurado para realizar una oleada de manifestaciones en contra del juicio a los golpistas. A pesar de las abiertas discrepancias entre las entidades y las formaciones políticas, de la manifiesta enemistad que se profesan los líderes separatistas y de las dudas surgidas a raíz del pinchazo de público en la despedida a los presos, ERC, Junts per Catalunya, Podemos, la CUP, Òmnium, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), los sindicatos independentistas, las federaciones de vecinos, de padres y madres, la Unión de Payeses y la Plataforma per la Llengua, entre otras asociaciones, han presentado este jueves el programa conjunto de actividades bajo el eslogan de que "la autodeterminación no es delito".

Entre los asistentes al acto, celebrado en las dependencias del Palau Robert de Barcelona, han destacado el exdiputado de la CUP David Fernández, que ha ejercido de maestro de ceremonias, el productor de televisión Josep Maria Mainat, la editorialista de La Vanguardia Pilar Rahola, el asesino del empresario José María Bultó, Carles Sastre, a la sazón secretario general de la "Intersindical-Confederación Sindical Catalana", la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, que ostentó el mismo cargo y que también procede de la extinta Unió Democràtica de Duran Lleida.

El plan es realizar un paro de diez minutos en el arranque del juicio, el día 12, así como manifestaciones por la tarde de ese mismo día en las principales ciudades catalanes. El 16 volverán a la calle en Barcelona para calentar la huelga general prevista para el 21, a la que también acompañará una gran manifestación en la capital catalana.

El sindicato convocante de la huelga, la citada "Intersindical" dirigida por el exterrorista Sastre, presiona para que UGT y Comisiones se sumen a fin de garantizar una mínima incidencia. En principio, la huelga estaba prevista para hoy, pero se decidió aplazarla hace dos días a fin de conseguir una "movilización masiva".

También llevarán las protestas fuera de Cataluña. Madrid será el escenario de otra manifestación a favor de los golpistas el 16 de marzo, si bien los organizadores no han concretado en qué zona de la capital llevarán a cabo su despliegue. Además, anuncian marchas y concentraciones en las principales ciudades europeas mientras dure el juicio.

En la presentación se ha leído un manifiesto en el que se sostiene que se juzga a todo un pueblo, que "tomamos la palabra para denunciar el peligro de que unas instituciones judiciales politizadas quieran castigar de forma ejemplar a los responsables políticos y gubernamentales de organizar un referéndum" y que la oleada de manifestaciones no pertenece a ningún partido, sindicato o asociación, sino a todos en su conjunto.

El acto ha confirmado la pérdida de peso de la ANC, así como la decidida apuesta de los podemitas de Cataluña por integrarse en las filas del separatismo.