El Mundo: "Ofensiva para frenar a Sánchez". "Casado y Rivera convocan para este domingo una manifestación a la que se suma Vox, para pedir elecciones y contra la "humillación permanente" del Gobierno". La foto confirma que Sánchez precisa asistencia psiquiátrica urgente. Mientras se montaba la de dios es cristo con su ocurrencia del relator –también en su partido–, y su vicepresidenta comparecía hecha un manojo de nervios y sin saber qué decir, él posaba sonriente con la selección femenina de fútbol. Sólo esa imagen debería servir para incapacitarle. No está en sus cabales, vive fuera de la realidad y es un irresponsable. Francisco Rosell ya no puede más y en lugar de editorializar le escribe una carta. "Señor presidente. Ocho meses después" de hacerse con el poder por la puerta de atrás "podemos constatar que usted no solo no ha cumplido ninguno de sus compromisos sino que ha colocado a España en una encrucijada institucional degradante" y que tiene "una patética falta de sentido de Estado". Incluso parece "estar vengándose" de su propio partido. "Los españoles contemplan atónitos la deriva de un secretario general y presidente del Gobierno que por primera vez en nuestra historia democrática toma el partido, al Estado y a la Nación como rehenes de su ambición personal. Usted no tiene un plan para España: usted tiene un plan para usted". En su "ciego afán de poder", "usted cree que vale todo", "a usted solo le importa usted. Merece salir del poder con otra moción de censura, con votos de diputados socialistas que pongan el patriotismo por encima de la disciplina de bancada". No lo verán tus ojos, Rosell. Hay que reconocerles que ya lo intentaron cuando echaron a Sánchez y mira el resultado. "Más temprano que tarde tendrá que irse, señor presidente, para que otro pueda recomponer los pedazos de lo que ha roto. Aún puede elegir hacerlo con alguna dignidad". Eso es pedirle peras al olmo, señor Rosell.

El País dice que "PP, Cs y Vox se movilizan en la calle para 'echar a Sánchez'". La ocurrencia del relator "abre una dura campaña de la oposición y crea inquietud en el PSOE". Oh vaya, esta oposición, hay que ver qué remilgada con la soberanía nacional. Deben de ver la cosa seria, grave, gravísima, porque el periódico que pasa total de la actualidad se decide ¡a editorializar! Como les cuento. Y desde la portada. "Error por error", se titula. Un farragoso texto que viene a decir que Calvo e Iceta (a Sánchez ni le nombran) "han intentado relativizar recurriendo a eufemismos la presencia adicional de lo que, a tenor de sus declaraciones, solo es posible representarse como un inexplicable convidado de piedra en las conversaciones entre partidos". Más claro es a la hora de arremeter contra PP y Cs, que no hacen "más que profundizar el deterioro del sistema político" oponiéndose a lo que hace Sánchez, cómo es esta oposición. "El lugar para ejercer la oposición no son las calles, sino el Parlamento". Mira, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero no recuerdo que este periódico dijera nada sobre las manifestaciones de la guerra de Irak, el Prestige, las mareas, los rodea el Congreso, el acoso a las sedes del PP. "Les basta, por lo que se ve, con un lenguaje brutal e incendiario en la calle". ¿Más brutal que llamar asesino a Aznar? La acusación, por cierto, se produjo en la famosa manifestación del ¡pásalo! azuzada desde el grupo Prisa.

"Movilizados contra la traición de Sánchez", dice ABC. Dice Bieito Rubido en su Astrolabio que "pocas veces ha estado más justificada una moción de censura", porque "la felonía que ha perpetrado Sánchez solo puede ser respondida desde el ámbito democrático, con una sonora reprobación en el Parlamento. Casado y Rivera podrían pedir el voto, aunque sea retóricamente, a todos aquellos diputados socialistas que están horrorizados con la deriva de su partido". No aclara qué significa ni qué efectos prácticos puede tener eso de pedir retóricamente un voto. "Está bien protestar el próximo domingo, pero no olvidemos que las cuestiones de interés se debaten en el Parlamento". El editorial, sin embargo, deja claro que "ABC respalda sin fisuras" la manifestación del domingo. "Sánchez no escucha ni a su propio partido, y por eso se ha convertido en una cuestión de Estado que escuche a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder". Advierte de que la izquierda se quedará ronca de llamar a los manifestantes "fascistas", "derecha ultramontana", trillizos de la derecha e insultos varios, ya se sabe que aquí solo puede salir a la calle la izquierda. "Pero esa misma izquierda sabe que esa coartada ya no sirve. Será un legítimo ejercicio de libertad patriótica en defensa de la misma Constitución que Sánchez quiere derogar por la vía de los hechos consumados". Nos gobierna "un presidente carente de valores democráticos. Si el PSOE no reacciona, será corresponsable de esta indignidad contra España". Pero si el PSOE ahora solo es Sánchez. De ese PSOE del que habla ABC quedan cuatro gatos y jubilados, como dice Federico.

La Razón le da todo el protagonismo al PP. "Casado mide en la calle el clamor para una moción". También lleva el editorial a portada. "A Sánchez sólo le interesa seguir en La Moncloa a toda costa". La chorrada del relator "daría oxígeno a los que sólo ansían dividir España. Por eso la España de los balcones tiene que salir a la calle y hacérselo saber". Lo que hay que hacerle saber es que, para tomar esas decisiones, tiene que llevarlo en un programa electoral y someterlo al examen de las urnas, que quién se ha creído que es para hacer lo que está haciendo sin haber ganado unas elecciones jamás. "Sánchez está dando muestras de que es capaz de perpetuarse en La Moncloa con una minoría irrisoria y apoyándose en unos partidos cuya única pretensión es conseguir el derecho de autodeterminación". "Pero en esta ocasión Sánchez ha sobrepasado una línea roja (…) Los tiempos de Sánchez sólo responden a su propia supervivencia política, a prolongar su estancia en la Moncloa y ayudarse de los resortes que el poder le ofrece para convocar elecciones cuando las encuestas le sean favorables". Ya le son favorables, el problema es que Sánchez no quiere riesgos, no vaya a ser que la gente no le quiera tanto como le dice Tezanos. Más vale pájaro en mano. "Por el interés de España debe convocar elecciones de manera inmediata". Hombre, Marhuenda, invocar a Sánchez el interés de España cuando tú mismo dices que a Sánchez sólo le interesa seguir en la Moncloa es un poco contradictorio. E ingenuo, prueba con otra cosa.

La Vanguardia abre fuego. "La derecha protestará en la calle contra la 'traición' de Sánchez". Enric Juliana, que es quien manda en el periódico, dice que "el endurecimiento del lenguaje político está alcanzando uno de sus momentos más álgidos en España". Qué va, desde que apareció Podemos y los rufianes nos hemos acostumbrado a los insultos y las descalificaciones constantes, tranquilo. La "concentración de las tres derechas" es "una demostración de fuerza del nuevo bloque de poder". "Ardorosas movilizaciones de las tres derechas para intentar fragmentar a los socialistas". Seguro que no serán tan ardorosas como las de los independentistas. Primeros acordes de los tertulianos podemito-separatistas de La Sexta. Que si los fachas y tal y pascual. Además no es para fragmentar a los socialistas, Juliana, y lo sabes, es para pedir que Sánchez cumpla su promesa y convoque elecciones, aunque a ti y a tu amigo Iglesias (que si fuera al contrario estaría tomando Moncloa desde el minuto uno) no os convenga.