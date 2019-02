Cuenta atrás para Pedro Sánchez: filtra elecciones en abril para forzar a los separatistas

Cuarenta y ocho horas. Es lo que queda para que el Gobierno coseche el fracaso de la ley más importante del año que en otros tiempos motivó la dimisión de presidentes socialistas como Felipe González y la fulminante convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez era diferente... hasta que volvió a rectificar. La inminencia de esta derrota parlamentaria hizo cambiar este lunes el paso del Gobierno que sostenía con vehemencia la voluntad férrea del presidente de gobernar a golpe de decreto hasta octubre de 2019 y que ahora, en consonancia con sus ocho meses de mandato, rectifica asumiendo la cruda realidad: que la luz roja del Congreso a sus Presupuestos Generales del Estado sí trastoca sus planes.

Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital anticiparon los nuevos planes de Pedro Sánchez, tras el posible fracaso a los Presupuestos Generales del Estado el próximo miércoles en el Congreso, conllevarían un adelanto electoral, antes incluso de lo pensado: el mes de abril. Según estas fuentes gubernamentales, estarían dispuestos a celebrar elecciones generales antes de la triple convocatoria electoral de mayo (municipales, autonómicas y europeas), para evitar el superdomingo al que tanto se oponen los barones del PSOE, que reclaman evitar en unas elecciones en clave nacional sino hablar de sus propios territorios.

Sin embargo, las fuentes gubernamentales son claras: "Barajamos todos los escenarios". Algunos dicen haber oído "todas las fechas del mundo" desde el gabinete de crisis instalado en Moncloa el viernes por la tarde en que el Ejecutivo intentó perfilar las estrategias de cara al rechazo a los PGE. De hecho, las mismas fuentes apuntan a los problemas que podría haber por la cercanía de las vacaciones de Semana Santa en el mismo mes de abril.

Por este motivo, otras fuentes socialistas apuntan a que este reconocimiento de Moncloa no sería más que una estrategia de presión a los independentistas de cara a azuzar el miedo con la convocatoria de elecciones antes de lo esperado. Abogan por "no dar crédito" a ello hasta que "no haya síntomas de maquinaria engrasada en Ferraz".

Pedro Sánchez decirá "a partir del miércoles"

Lo que dejó claro el Gobierno en una jornada de intensidad notable fue que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidirá "a partir del miércoles" tras "analizar escenarios tras el debate" pero que no será de forma inmediata sino que podría llevarle incluso alguna semana. "Comenzará a valorar la cuestión", dicen fuentes de su gabinete. Y en esa decisión cobran fuerza dos de los tres escenarios. Finales de abril y superdomingo cobran fuerza y octubre de 2019 la pierde.

El 14 de abril "es mentira"

A la información publicada por este periódico le siguió más tarde otra publicada por la agencia EFE en la que se ofrecía una fecha concreta: el 14 de abril que ha provocado el desmentido formal del Ejecutivo y el partido socialista. "Es mentira", explican fuentes de la dirección que han mostrado este lunes su malestar por la filtración de una fecha que, entienden, no está encima de la mesa, lo cual demostraría la estrategia de presión ajena a los planes reales del presidente del Gobierno. "No hay nada de eso", apuntan fuentes de la dirección que aseguran que "primero habría que decidir si tiene que haber un adelanto" y el día 14 de abril, como ha publicado la agencia EFE, sería "precipitado".

Un desmentido que también llega del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes cercanas han manifestado su "sorpresa" por el despacho de la agencia de noticias estatal y lo han calificado de "precipitado" ese escenario. Pero es llamativo, no obstante, que las mismas fuentes de Gobierno y PSOE que descartan la fecha del 14 de abril no descarten ya un adelanto de las elecciones generales antes del 26 de mayo. Es decir: hay un no categórico a mediamos de abril pero una puerta abierta a finales del mismo mes. Porque la única cuestión cerrada a día de hoy es que el adelanto está más cerca que antes y llegar a octubre de 2019 se antoja ya "demasiado lejos".