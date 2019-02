Tardá: "Empieza la campaña electoral"

"Empieza la campaña electoral", esas eran las primeras palabras del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, al llegar este martes al Congreso de los Diputados. Los separatistas de ERC y el PDeCAT han despejado desde la tribuna cualquier tipo de duda: no retirarán sus enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado en el último momento.

Tardá iniciaba su discurso con una fotografía en la mano, la de sus compañeros separatistas que este martes se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Tras recordarles, tachaba de "oportunidad perdida" la negociación de los presupuestos con el Ejecutivo: "Lo teníamos en la mano y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha". "Hoy ustedes han decidido que no están en condiciones de hacerlo y lamento que se dirijan a nosotros llamándonos chantajistas cuando no nos lo merecemos", ha lamentado el dirigente separatista.

De cara a una futura negociación, ha asegurado que "trabajará para que la oportunidad perdida no sea definitiva" pero desde el Gobierno, ha avisado, "tendrán que reconocer que tenemos el derecho de plantear la autodeterminación". Palabras a las que respondía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "No pondremos en ningún orden del día el derecho de autodeterminación".

"Lamento que no hayan tenido en cuenta nuestra mano tendida, por muchos motivos. Lo lamento por los catalanes y por los españoles. Este Gobierno va a seguir trabajando para encontrar una solución, y espero que llegue pronto por el bien de Cataluña y por el bien de España", ha zanjado Montero.

El PDeCAT pide "hablar de todo"

Desde el PDeCAT, su diputado Ferran Bel ha intentado exculpar a su formación de que no se aprueben estas cuentas públicas. "No nos responsabilicen a nosotros de la no aprobación de los Presupuestos. Esto depende exclusivamente de ustedes", le ha dicho al Gobierno. "Si nosotros logramos poder hablar de todo, esto será muy fácil. Si no hay Presupuestos, no será por el PDeCAT".

"Tienen tiempo, poco, hemos gastado unas horas de forma absurda. Que sepan todos que si mañana prosperan las enmiendas a la totalidad la responsabilidad no es del PDeCAT", ha insistido el diputado separatista que insistía en la idea de que si no se habla de "autodeterminación" no habrá cuentas públicas, algo que ya ha descartado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.