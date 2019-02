Jaume Vives cuenta en esRadio el intento de agresión que ha sufrido: "Ahora mismo estoy en el coche encerrado”

Sobre las tres de la tarde de este miércoles, el portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, ha sufrido un intento de agresión en San Cugat, Barcelona. Según Vives, un hombre de unos treinta años se le ha acercado y ha comenzado a insultarle, amenazándole con romperle la cabeza. En Es la tarde de Dieter, Vives ha explicado que, incluso, han tenido que intervenir varias personas para evitar que estos lamentables hechos fueran a más. "Es un problema cuando a alguien le han metido tanto odio para querer partirle la cara a un igual", ha lamentado.

Mientras relataba lo ocurrido, el portavoz de Tabarnia ha revelado en directo que en ese momento se encontraba encerrado en su coche porque no se sentía con fuerzas para salir después de lo que le había sucedido. "Ahora mismo estoy en el coche encerrado, leyéndome el libro que me tengo que leer para preparar una entrevista que tengo que hacer mañana, porque no puedo ir a casa. Otro día tenía partido de fútbol y me tuve que quedar en casa. Así estamos".

Al tiempo, Vives ha reconocido que no es la primera vez que le ocurre algo similar. De hecho, la última vez que se enfrentó a un episodio parecido fue tras las elecciones andaluzas. "Me da pena y me da miedo. Es peligroso, hechos así no se pueden permitir. No es la primera vez que ocurre".

En ese sentido, ha lamentado que actualmente hay un problema de odio grave y de falta de amor en Cataluña y ha afirmado que una cosa es ser crítico con los políticos que han llevado a Cataluña a la situación actual y otra odiar al vecino. "Cuando no le rompen la nariz a alguien de Ciudadanos, hacen llorar a la hija de Albiol. Hay que tener poca vergüenza para increpar a un político que está con su hija", ha dicho.