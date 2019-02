Unidos Podemos, sin rumbo: diferencias en el voto y en el discurso

Unidos Podemos se ha convertido en un grupo parlamentario sin rumbo. Este miércoles lo han demostrado durante el debate que ha tumbado los Presupuestos Generales de Estado para 2019. Sus diferencias se han visto reflejadas tanto en las actuaciones de algunos de sus diputados, votando en contra de lo marcado por la dirección, como en las declaraciones contradictorias que han ofrecido sus principales dirigentes.

Diferencias en el discurso

La diferencia discursiva más evidente del día la han protagonizado Irene Montero y Alberto Garzón. La portavoz de Unidos Podemos ha asegurado que tras el rechazo de la Cámara Baja a las cuentas públicas, al Gobierno no le queda "más remedio" que convocar elecciones generales porque "ha quedado en evidencia los límites claros del PSOE para gobernar en solitario". "Asumo que va a haber una convocatoria de elecciones y estamos preparados para que esa España feminista, democrática y fraterna gane las elecciones", ha afirmado en el los pasillos del Congreso minutos después de terminar el Pleno.

Montero sabe que estas elecciones no convienen a Podemos pero antes de que se desatara la crisis interna tras la marcha e Iñigo Errejón, desde el partido morado ya instauraron el discurso de que si Sánchez no tenía presupuestos "no podía seguir adelante".

Un argumentario que no ha respetado el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha pedido al Gobierno que aguante la legislatura "todo lo que haga falta" para seguir sacando adelante las leyes que están negociando: "Nuestra opción es que no haya elecciones anticipadas. Aunque se caigan los Presupuestos, hay muchos motivos para continuar con la actividad legislativa".

Según Garzón, "sería absolutamente irregular e incorrecto" que hubiera elecciones "en la mitad de la celebración del juicio del procés", porque "una de las partes de la acusación es un partido que se presentaría a esas elecciones", en referencia a Vox. "Distorsionaría tanto las elecciones como la propia campaña electoral", ha remachado.

Diferente voto

A esta diferencia en su discurso se ha sumado este miércoles que dos diputadas de Unidos Podemos no han votado este miércoles lo mismo que el grupo parlamentario. Se trata de la representante de En Marea, Alexandra Fernández, que ha decidido votar junto a PP, Cs, ERC y PdeCAT porque no consideraba suficientes las medidas recogidas en las cuentas públicas para Galicia.

La otra diputada ha sido Marta Sibina, de En Comú Podem y cercana a ERC, que también ha roto la línea de voto de Unidos Podemos apoyando las enmiendas a la totalidad.