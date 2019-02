Ciudadanos "cierra la puerta" a Sánchez pero no al PSOE

Pablo Casado no tiene aún respuesta clara de Albert Rivera sobre si piensa reeditar el ‘pacto del abrazo’ con el PSOE, como hizo en 2016, cuando firmó con Pedro Sánchez un acuerdo de Gobierno frustrado a la postre, cuya solemnidad llegó a ridiculizar Mariano Rajoy hablado del "pacto de los Toros de Guisando". Sánchez y Rivera, acompañados de sus respectivos equipos, firmaron el acuerdo en la Sala Constitucional del Congreso y posteriormente ambos comparecieron, por separado, junto al cuadro El Abrazo, una obra de Juan Genovés simbólica de la Transición que por entonces había adoptado el Congreso de los Diputados.

Como dijera Rivera este miércoles, justo después de tumbarse los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, el secretario general naranja, José Manuel Villegas, aseguraba que "cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez o a cualquier pacto con el sanchismo" estableciendo por tanto como prioridad política su desalojo de La Moncloa.

Sin embargo, a continuación se le preguntaba si podía repetir la misma fase sustituyendo Pedro Sánchez por PSOE. "Es una cuestión lingüística" decía, para a continuación señalar que "la idea que ha quedado clara es que se cierra cualquier posibilidad de acuerdo con este PSOE. Este PSOE mira a los extremos, mira al populismo y mira al separatismo, y la mejor forma de que este PSOE cambie es pasando por la oposición, que es donde normalmente se regeneran los partidos".

Un "PSOE no sanchista"

Fuentes de Ciudadanos aseguran que el no a Sánchez es inamovible, como lo fue el no a Susana Díaz con el que Juan Marín inició la campaña en Andalucía. El calendario electoral no es baladí en este asunto. Si finalmente, y como en principio era lo previsible, las municipales y autonómicas se celebran antes que las generales, los de Rivera podrían visualizar su entente con ese "PSOE no sanchista" en territorios como Castilla-La Mancha o Aragón, con barones socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán, quien no han dudado en mostrar una voz de discordia con el acercamiento de Sánchez a los separatistas.

Algún dirigente de la Ejecutiva de Ciudadanos acaricia incluso la idea de poder forzar al PSOE a que aparte a Sánchez para llegar a algún acuerdo, algo que se especuló en su día con respecto a Rajoy y al PP, pero que nunca se llegó a materializar.