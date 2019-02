Irene Lozano explica a los británicos el golpe separatista: es como "una violación"

En su esfuerzo por explicar fuera de España que el juicio no tiene nada de proceso político, la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, está concediendo diversas entrevistas a medios extranjeros. Una de ellas en la cadena británica Sky News la ha convertido en blanco de las críticas: al intentar explicar por qué estaban siendo juzgados los golpistas, comparó el hecho de votar en un referéndum ilegal con tener sexo sin permiso.

El sexo, dijo Lozano, no está prohibido, al igual que votar, "pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso, si no es una violación", dijo. La democracia es un "concepto complejo", insistió Lozano y no se trata sólo de votar o no votar. El presentador que la estaba entrevistando le preguntó si estaba comparando el referéndum con el sexo no consentido: "¿Está comparando celebrar un referéndum contra los deseos del Gobierno central con una violación?". "Quizás no me expresé apropiadamente", contestó Lozano, "lo que dije es que cualquier acto es distinto según tengas permiso o no. Y dije que el sexo está bien, pero si no tienes permiso se convierte en violación. Y votar está bien, pero si no tienes permiso, en España está penado".

Estas palabras han convertido a Lozano en blanco de las iras nacionalistas en Twitter y también públicamente. Elsa Artadi, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, ha exigido a Pedro Sánchez que la destituya: "Que reflexionen, recuperen el carácter supuestamente progresista, hagan dimitir de una vez a esa persona, no solo por las noticias falsas, sino por este insulto hacia todas las mujeres que profirió ayer".

Lozano, utilizando la misma red social en la que está siendo atacada, ha dicho que no hizo "la mejor de las comparaciones". "Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados", ha escrito la secretaria de Estado en un apunte en su perfil.

Anoche no hice la mejor de las comparaciones. Trataba de explicar la diferencia entre hacer las cosas con o sin el consentimiento de los afectados. El referéndum del 1-O se hizo sin el acuerdo de la mitad de la sociedad catalana y la ha dejado dividida. — Irene Lozano (@lozanoirene) February 14, 2019

Lozano también fue noticia este miércoles durante el juicio: después de que en una entrevista en la BBC aludiera a los acusados con la palabra "convicted" (condenados), la defensa de los golpistas utilizó sus palabras para hablar de una condena previa a los separatistas. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, aclaró durante su intervención que Lozano no estaba hablando su lengua materna y que sus manifestaciones debían "interpretarse y leerse en una clave contextual distinta".

Según Seoane, lo que pretendía Lozano con sus declaraciones es "subrayar el ordinario funcionamiento del sistema judicial y del ordenamiento jurídico" en España, ya que "lo que decía es que esas personas iban a ser sometidas a un juicio con todas las garantías".