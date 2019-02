El exvicepredidente catalán, Oriol Junqueras, ha desplegado un mitin político durante su declaración en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Junqueras está acusado por rebelión y no ha querido contestar a la acusación, sólo a su letrado Andreu Van den Eynde.

"No renuncio a mis convicciones democráticas, esto es un juicio político", aseguraba Junqueras para añadir a continuación que es "un preso político". También ha defendido "el derecho a decidir" y sus "valores humanistas" y ha aludido a los referendos de Canadá y Escocia, para plantearlos en Cataluña.

"Amo España" señalaba Junqueras, mientras decía que amaba "las gentes, las lenguas y la cultura española, porque es verdad". Una condición que decía es compatible con la de ser republicano catalán.

Ha rechazado "el uso de la violencia" durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O y respondía a los argumentos de las acusaciones: "Nada de lo que hemos hecho es delito". "Siempre la voluntad ha sido la del diálogo". Después añadía que siempre han apostado por una "solución política" y que "la silla para dialogar siempre ha estado vacía" por parte del Gobierno.

Sobre el proceso independentista, señalaba que "esto no se soluciona poniendo a la gente en la cárcel". Después, afirmaba tajante que "votar no es un delito, impedirlo por la fuerza sí", "votar no está en el código penal". Y no dudaba en desafiar al Tribunal y al Estado: "Lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso".

Tras el receso, señalaba que no impidió la celebración del referéndum tras el mandato judicial porque "quería proteger el derecho de los ciudadanos a votar" y descartaba la malversación citando al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.