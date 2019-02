Punto y aparte. Tras ocho meses y medio prometiendo que agotaría la legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiró la toalla en un nuevo giro de 180 grados que le permitió afirmar: "Llámeme clásico, pero uno no puede gobernar sin Presupuestos". Un rechazo a sus cuentas públicas cosechado hace apenas 48 horas en el Congreso de los diputados que le ha obligado a hacer lo que siempre negó que haría: convocar elecciones anticipadas para el 28 de abril y renunciar a gobernar a golpe de decreto hasta el mes de octubre.

En una declaración institucional en Moncloa, el presidente no se dejó abatir, sin embargo, por la contundencia de los hechos: "A veces la derrota parlamentaria es una victoria social". Y comenzó su particular campaña electoral desde La Moncloa tres semanas antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo. Tres semanas por delante que le permitirá trabajar "hasta el ultimo minuto", fue la promesa del jefe del Ejecutivo, y a hacerlo en el plano legislativo aprobando proyectos de Ley simbólicos como la reforma de la Lomce, que aprueba este viernes el Consejo de Ministros, que no serán aprobados esta legislatura pero que pretenden servir de declaración de intenciones en el arranque de la precampaña electoral.

Un periodo de mensajes partidistas que ya ha comenzado en Moncloa a tenor del tono de una declaración que el presidente utilizó para cargar contra el espíritu de "las derechas de Colón" y su "falta de lealtad" contra un presidente que quiso contestar a las críticas desde la sede del Gobierno de todos los españoles: "Se han escuchado cosas muy peligrosas. Calificar a un presidente de ilegítimo, de golpista, que claudica, que se humilla... mientras Rajoy siempre podrá decir que yo estuve a su lado en la cuestión catalana, yo nunca he tenido a la oposición a mi lado".

Una utilización partidista que llegó incluso a reconocer el presidente del Gobierno al ser preguntado por Libertad Digital –en un improvisado turno de preguntas–, si no consideraba que daba pie a las críticas por utilizar la Moncloa para hacer campaña. "En este país en el que cabemos todos y todas. Ésa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno y ha defendido durante estos ocho meses y seguirá defendiendo en la campaña electoral". "Es evidente que la derecha con sus tres partidos, defienden un tipo de España en la que no cabemos muchos. Solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España inclusiva, en la que cabemos todos. Y creo que ése es el debate: hablar de nuestro país y qué futuro queremos darle".

Declaraciones contra "las derechas" que se seguirán haciendo durante las próximas tres semanas hasta que se disuelvan las Cortes que pondrán el punto y final a este punto y aparte que permite al Gobierno hacer política partidista todavía hasta el 5 de marzo.