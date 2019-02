Sánchez ignora el 'no' a los PGE y aprobará un subsidio para parados mayores de 52

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a la movilización "serena" y "firme" de toda la izquierda para ganar las elecciones y proponer un horizonte de progreso para la mayoría social frente a la involución que representan las "tres derechas".

"Tenemos que movilizarnos todos", ha reclamado Sánchez en Sevilla, donde ha abierto la precampaña para las elecciones generales del 28 de abril, junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, en una muestra más de que ambos están "juntos".

También ha anunciado este sábado que su gobierno aprobará, pese a que no han salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dos de los compromisos que había adquirido, como es el subsidio para los desempleados mayores de 52 años y de larga duración y la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas dependientes.

"Hay que explicar todo lo que se ha paralizado por el PP y Cs. Quienes votaron no a los presupuestos, que se lleven la vergüenza de que su rechazo conlleva, por ejemplo, que los parados de larga duración no tengan reconocido ese derecho o respecto a la cotización de los cuidadores no profesionales", recalca.

Por eso, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos serán quienes levantarán los cordones sanitarios que la derecha les quieren poner otorgándoles una mayoría "rotunda".

"Da igual que los pongan, los quitarán los españoles con sus votos", ha incidido Sánchez, seguro de que las urnas darán "la espalda a la crispación" y reivindicarán una política útil que una a los españoles y deje de enfrentarlo.

Sin embargo, deja claro que el PSOE hará que "esos derechos se recuperen antes de que terminen las elecciones", a la par que critica el "obstruccionismo parlamentario" que asegura que la oposición, concretamente PP y Cs, "ha decidido hacer" a su gobierno al tener la mayoría en la mesa del Congreso "impidiendo que se reconozca el derecho a la eutanasia, derogar la ley mordaza, una ley de bebés robados, reformar el sistema de protección al desempleo de parados de larga duración o el autoconsumo para democratizar la energía".

"Pero antes o después esos derechos llegarán, y será antes, mucho antes, de lo que desea la derecha gracias a los votos de los ciudadanos", sentencia. Al hilo de ello, pone en valor la gestión llevada a cabo durante su mandato, actuando ante necesidades "urgentes e importantes". Así, señala que se ha avanzado en los cinco grandes ejes de transformación que considera claves para el país, como es la educación, el tejido empresarial, el mantenimiento del estado de bienestar; el reto del cambio climático y el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

Sánchez deja claro que ante todos ellos se han dando "respuestas ciertas", mencionando la reversión de los "recortes" en educación, donde pone en valor las becas para las familias con menos recursos, la apuesta por la formación profesional o la aprobación de una nueva ley educativa. También, resalta la convocatoria del Consejo General Educativo para abordar la planificación de la educación de acuerdo con la evolución del mercado laboral, "teniendo en cuenta que el PP hacía ocho años que no lo hacía" y que hay "puestos de trabajo sin cubrir porque faltan capacitaciones digitales en las personas que optan a los puestos".

Asimismo, Sánchez subraya que "no sólo se piensa en la gente joven, sino también en los mayores de 45", por lo que se ha hecho un "impulso decisivo" en las políticas activas de empleo y por la calidad de los puestos de trabajo. Recuerda que se ha subido un 22 por ciento el salario mínimo interprofesional (SMI), del que son beneficiarias las mujeres en un 70 por ciento de los casos, "sin apoyo del PP y con el reproche de Cs", quienes "coinciden en oponerse al gobierno aunque acierte". "También hemos recuperado la sanidad universal e impulsado las políticas de lucha contra la pobreza infantil, porque el 28 por ciento están en riego de exclusión", concluye.