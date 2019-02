Advertencia a los votantes ante el 28-A: "Están todos ustedes avisados"

El Mundo dice que "Sánchez usará las listas para imponer un PSOE a su medida". Que se va cargar a todos los que han llevado la contraria para imponer un sanchismo pura sangre. Nada nuevo en los partidos. A Rosell no le parece bien. "Sánchez ha optado por imponer un modelo de partido cesarista, más propio de los movimientos populistas que de una organización con ambición de gobernar en nombre de todos los españoles". Cree el periódico que "diseñar un PSOE a su medida no es el mejor camino de regeneración democrática". La dichosa regeneración democrática de la que todo el mundo habla pero nadie sabe qué es. El Mundo empuja a Casado a que se centre. El PP "no puede convertirse en una copia de Vox, sino tratar de combatirlo evidenciando sus carencias, que no son pocas, y su radicalidad". Y Berta González Vega pide a los partidos que se dejan de pamplinas y pongan las "cartas boca arriba" porque hay que salir de una vez del bucle catalán. Que "PSOE y Unidas Podemos propongan una reforma constitucional para hacer posible en referéndum en Cataluña". "Y PP y Ciudadanos deberían comprometerse a una reforma de la ley electoral, la que haría casi imposibles escaños para partidos que no cosecharan un umbral mínimo de votos en todo el país. Referéndum o reforma electoral. No hay más". Efectivamente, no hay más, que no nos mareen con agendas sociales o bajadas de impuestos.

El País dice que "los partidos trasladan su pugna electoral al Congreso". ¿Es que alguna vez la sacaron? El periódico que dirige Soledad Gallego Díaz se sube al monte ante las elecciones. Berna González Harbour atiza con saña a Rivera, del que dice que "ha saltado de las reservas con que emprendió la vinculación con Vox en Andalucía al orgullo de la fotografía en la manifestación de Colón". Se ve que les escoció la manifestación. "En su loca carrera hacia la derecha, Albert Rivera abona el discurso de que el PSOE no es una fuerza constitucionalista y ya ha dejado claro que no pactará con Pedro Sánchez. Se equivoca de cordón sanitario (…) Mejor haría Ciudadanos en no cerrar puertas y luchar por defender la legalidad con las fuerzas capaces de hacerlo que en aliarse con los enemigos de la igualdad de género y de las ideas diferentes". Mira quien habló de cordones sanitarios. Cebrián, también muy agresivo, dice que "el nacionalismo fanático español, si se le aguijonea, supera con creces cualquier exceso de los periféricos". Cómo si fuera posible superar en fanatismo al nacionalismo catalán. Con lo que hemos visto. Y para acabar, Almudena Grandes se nos pone apocalíptica. "Casado y Rivera han hablado y es útil resumir lo que han dicho. Solo están dispuestos a gobernar juntos, y si hace falta, con Abascal. Están todos ustedes avisados". ¡Que viene el coco!

También ABC alerta de que "Pedro Sánchez purgará de las listas electorales todo tipo de disidencia". ¿Alguien se esperaba que integrara a Soraya Rodríguez, a Page, a Javier Fernández? O yo soy perversa o los demás de una candidez conmovedora. Isabel San Sebastián advierte a Ciudadanos. "No hay más PSOE que el de Sánchez" y "el 28 de abril votamos una política de alianzas dentro o fuera de la Constitución. Todo lo demás es secundario". Ignacio Camacho avisa a los electores. "Pedro Sánchez pretende ganar las elecciones presentándose como el adalid del centro" para "evitar que Ciudadanos ensanche su cosecha por el flanco izquierda". Y cree que hay muchos españoles atontados que no se han enterado de con quién se ha aliado Sánchez tanto en el Gobierno de la nación como en comunidades y ayuntamientos y "aún ven en las siglas del PSOE una referencia estable de liderazgo". "No hay que olvidarse de que Sánchez oculta en la bodega un pasajero llamado Podemos". Que votar PSOE es votar Podemos. Como diría Almudena Grandes, están todos ustedes avisados.

La Razón lleva una encuesta, preparemos para grandes dosis se encuestas. "PP, Cs y Vox rompen las mayorías con 188 escaños". Eduardo Inda también viene con una advertencia. "Votar Sánchez es votar Puigdemont. Votar Sánchez es votar Torra. Votar Sánchez es votar Junqueras. Y, desde luego, votar Sánchez es votar indulto". Pues eso, están todos ustedes avisados.

La Vanguardia tiene su encuesta que le dice que "la mayoría apoya el diálogo y rechaza aplicar el 155". ¿Qué dialogo? Hasta ahora sólo hemos oído monólogo. Autodeterminación, referéndum, independencia, autodeterminación, referéndum, independencia. Eso sí, salpicado de variados insultos y agresiones.