Casado pide a los votantes de Cs y Vox que elijan al PP en el Senado para aplicar el 155

Pablo Casado reivindicó su gestión al frente del PP, después de vencer a Soraya Sáenz de Santamaría en la primarias hace 200 días, e instó a los suyos a salir a la calle a explicar su contrato con los españoles. "Somos un PP que no se esconde, que no disimula, que da todas las batallas ideológicas, porque si dejamos que la izquierda imponga su agenda no solo nunca ganaremos, sino que tendremos menos libertad hasta perderla de todo", aseguró en la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congreso de la formación.

Alberto Núñez Feijóo, muy crítico con Vox, y Ángel Garrido llegaron a la cumbre popular apelando al centro político para ganar las elecciones. "Una vez más, nos llaman crispadores. Es un clásico, como bien sabéis. Cuando no estamos de acuerdo, crispamos", se revolvió Casado, defendiendo su plan de acción. "Lo moderado es hacer que se cumpla la ley. Lo moderado es hacer que se cumpla la Constitución. Lo moderado es no sostener vivo el chantaje, ni llamarlo diálogo", insistió el líder de la oposición.

"Moderación sí, como siempre; sumisión, no. Ni lo sueñen", concluyó Casado. Y alertó sobre la estrategia de Pedro Sánchez. "Obligan a los españoles a elegir de nuevo, cuarenta años después, entre enfrentamiento o concordia. Ruptura o reformas. Radicalidad o integración. Privilegios o ley para todos", dijo. "Lo que no puedo entender es que la izquierda prefiera romper España antes que ponerse de acuerdo con el PP (…) Quieren una España suya, nosotros queremos una España de todos", añadió.

Ante la Junta Directiva, que reúne a cerca de 400 cargos, Casado desgranó su contrato con el que pretende "enamorar" a los votantes de centroderecha, y que se resume en diez puntos:

Fortalecimiento institucional, que incluye recuperar la legalidad, la libertad y la convivencia en Cataluña aplicando el artículo 155. Una revolución fiscal. Educación de calidad con libertad de elección para todos. Resolver el reto demográfico y la sostenibilidad del Estado del bienestar. Reducir la administración y hacerla eficiente. Cohesión territorial, en especial para el entorno rural. Una Justicia imparcial y ágil. Más y mejor seguridad. Una España presente en el escenario internacional. Una España que lidere la revolución tecnológica, cambio climático y transición energética y la lucha contra la pobreza.

Casado dedicó un capítulo específico al artículo 155 . Y pidió a los españoles que concentren el voto en el PP para su aplicación en el Senado. Según fuentes de su entorno, apostar por Ciudadanos o por Vox en la Cámara Alta podría poner en riesgo la actuación en Cataluña, toda vez no obtendrán los votos necesarios para obtener representación parlamentaria.

"Nos la jugamos en el Senado. Que el PP tenga la mayoría absoluta garantiza que España siga unida", enfatizaron las fuentes consultadas, que aseguraron que "por ahora" descartan la posibilidad de listas conjuntas en dicha Cámara con Ciudadanos o con Vox. De hecho, llegaron a sugerir que lo mejor es que optaran por no presentarse. "Nuestro senadores son senadores por el 155", exclamaron en Génova, avanzando que sus candidatos al Senado tendrán muy protagonismo en la campaña.

"Para ganar hay que trabajar. Eso es lo que os pido. Y es lo que os doy. Voy a ir a tantos lugares como me sea posible. Voy a estar a vuestro lado, desde febrero hasta el final de mayo, tantas veces como lo consiga", destacó Casado ante sus barones, sin hacer ninguna referencia sobre las listas electorales. Según su equipo, ya ha empezado a confeccionarlas.