No es no y, de momento, sigue siendo no. Si Albert Rivera cerraba la puerta el viernes, nada más conocerse el adelanto electoral al 28 de abril, a acuerdos con Pedro Sánchez y, por extensión, con el PSOE, este lunes la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ratificaba por "unanimidad" esa decisión política, tal y como confirmaba en la rueda de prensa posterior a la reunión de la conocida como ‘Ejecutiva grande’ -que integra a todos los dirigentes territoriales y se reúne una vez al mes- el secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas.

Para el número dos de Ciudadanos, el intento de los separatistas catalanes de "intentar romper un país desde las instituciones de ese país" es una de las cosas "más graves" que ha ocurrido en España y también en Europa y, por tanto, "es una circunstancia que marca estas eleciones". Pero además, explicaba la mano derecha de Rivera, ello se une a que "el presidente del Gobierno de España dialoga y pacta con aquellos que han dado el Golpe de Estado en Cataluña" como evidenció el éxito de la moción de censura que llevó al líder socialista a La Moncloa.

Para Ciudadanos, eso supone un "hecho diferencial" que justifica el veto a los socialistas para futuros pactos, verbalizado en que "ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del Gobierno". Sin embargo, no es algo que se pueda extender al ámbito municipales, y autonómico, que se dirimirá en las elecciones de mayo, justo un mes después de las generales.

No es ningún secreto que Ciudadanos alienta la existencia de un PSOE "no sanchista" que podrían representar barones territoriales como el presidente aragonés Javier Lambán o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Dos territorios donde el partido naranja tiene grandes expectativas de crecimiento, particularmente en la comunidad manchega, donde no obtuvo representación en 2015 pese a alcanzar casi un 10% del voto.

Ciudadanos celebrará primarias la primera semana de marzo tanto para las elecciones autonómicas y municipales como para candidatura a la presidencia del Gobierno y los cabezas de lista provinciales en aquellos lugares donde haya más de 400 afiliados. En el caso de Rivera, un mero trámite aunque no sea necesario presentar avales para concurrir a esos comicios internos.