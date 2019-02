El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, ha insistido este lunes en defender su inocencia: "No tengo cuentas en el extranjero" y "no he participado en adjudicaciones ilegales", ha asegurado en el Juzgado al que tiene que acudir cada semana para firmar, tras ser puesto en libertad provisional. Hasta entonces, el exministro ha permanecido 8 meses en prisión provisional, pese a padecer una leucemia aguda.

Zaplana es investigado en el marco del caso Erial por supuestos amaños en las adjudicaciones de las ITV y del Plan Eólico. Un informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil cifra en 10.521.351 euros el total de los presuntos sobornos investigados en esta trama corrupta.

Según dicho informe, la Guardia Civil calcula que, de los hechos examinados, el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.

El exministro y sus dos supuestos testaferros, Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM, quedaron en libertad después de que la magistrada bloqueara 6.330.000 euros que considera que tenían en dos cuentas en Suiza, hecho que para la instructora "minimiza" el riesgo de fuga.

Ante los medios de comunicación, Zaplana ha explicado que iba a "reiterar dos cosas hasta la saciedad". En primer lugar, que "jamás" participó en "ninguna adjudicación ilegal", ni en ningún "acto contrario a la legalidad" durante el tiempo que fue presidente del Gobierno valenciano. "En algunas (adjudicaciones) de las que se citan (en el sumario), en una de ellas ni siquiera era presidente", ha apuntado.

También ha querido "ratificar hasta la saciedad" que no dispone de "ninguna cuenta ni ningún bien fuera de España". "Eso es imposible y lo reitero. Y lo reitero además después de haber leído el levantamiento parcial del secreto del sumario", ha subrayado.

Por otro lado, Zaplaba ha señalado que está "deseando poder declarar y aclarar todo lo que sea necesario" para defender su "inocencia", algo que hará "cuando se levante el secreto de sumario". "No lo puedo hacer antes", añadía.

Además, ha rechazado hacer comentarios sobre su estado de salud: "Eso son cosas personales", ha apuntado. Zaplana abandonó el lunes de la pasada semana el Hospital La Fe de Valencia tras recibir el alta hospitalaria y posteriormente se dirigió a la Ciudad de la Justicia a firmar en el juzgado su libertad.