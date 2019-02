Manual de Resistencia ya está a la venta. El libro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado en plena precampaña electoral del 28-A ya está empezando a convulsionar el PSOE y sus territorios por la publicación de los "trapos sucios", según denuncian en privado algunos dirigentes del PSOE, que le llevaron al Comité Federal del 1 de octubre de 2016, con el asesinato político de Pedro Sánchez, hasta su llegada a la Moncloa hace ocho meses y medio.

Una publicación cuyo primer capítulo responde al título "mi primera decisión como presidente" y en la que el líder socialista relata: "La primera decisión de un presidente del Gobierno suele tenerse por crucial. No sólo significa el inicio del ejercicio en el cargo sino que además lleva consigo la fuerza simbólica de condensar una visión política y ejemplificarla con una sola acción (...) Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación de Moncloa. Decidimos no cambiar nada más salvo colchón y pintura , por razones que entiende cualquiera que haya vivido en un piso amueblado. Además, el refranero asegura que "dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión".

La segunda, marcando distancias con su predecesor, Mariano Rajoy, con quien le separan "grandes diferencias ideológicas y políticas" pero también logísticas: "Cambié la prensa deportiva por la internacional. Siempre me ha interesado mucho la actualidad del resto del mundo (...), me resultaba imprescindible en estos tiempos de fake news, en los que se confunde el chisme con la noticia y la charlatanería con lo relevante".

El "intruso"

La antaño todopoderosa baronesa socialista, Susana Díaz, es la más citada del libro pero no precisamente para bien. Es a ella a quien señala como culpable de tratarle como a "un intruso" desde su victoria en las primarias de 2014 gracias al apoyo de la federación andaluza. "Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso. Mi victoria en las primarias de 2014 se produjo con el apoyo de la federación andaluza y ya entonces percibí que algunos me apoyaban sólo para ganar tiempo hasta que Susana ocupara mi lugar. Obtuve el cargo de secretario general pero no me concedió la legitimidad política para ejercerlo".

La caída: asesinato en el Comité Federal

El capítulo octavo es, sin duda, uno de los capítulos más relevantes del libro en el que relata "todo aquello con mucha tristeza por el daño que le hizo al partido". "Cuando llegó aquel fatídico 1 de octubre la decisión de que yo saliera de la dirección del partido estaba tomada, lo que consiguieron en un tumultuoso Comité Federal. Todo fue terriblemente duro, traumático. Viví algunas deslealtades minuto a minuto. Fue terrible en lo personal y me permitió saber a quién podía considerar amigo y a quién no".

"Al llegar a casa, Begoña me esperaba con lágrimas en los ojos porque no entendía bien lo que había sucedido. Empecé a cobrar conciencia de la capacidad de resistencia que yo podía llegar a tener porque se había puesto a prueba en todos los meses anteriores. Nunca me había encontrado en situaciones tan traumáticas e ignoraba cómo reaccionaría en esas condiciones de acoso, presión, agitación y, finalmente, forzada dimisión".

La liberación y el alivio

Tras el Comité Federal, Sánchez reconoce que, cuando anunció su dimisión, en la rueda de prensa "me sentí liberado". "Lo he intentado, no ha podido ser, lo dejo", pensaba. Estaba calmado, y después de todo el día de angustia, tras una larga semana de maniobras cuestionables de gente muy querida en nuestro partido, ya sólo pensé: "Hasta aquí. La organización ha decidido otra cosa, yo decido irme".

Pero "al salir de Ferraz, percibí que había dos realidades paralelas. Había mucha gente esperando en la calle (...) muchos militantes se habían congregado en la puerta, aguardando el momento de mi salida, coreaban mi nombre". Un apoyo que fue creciendo en los meses posteriores hasta encumbrarle nuevamente a la secretaría general del PSOE gracias a que "la maniobra se había retransmitido en directo en las televisiones" y eso ayudó a que los militantes "me vieran como un outsider, alguien ajeno a las élites que tienen todos los partidos, también el mío".

El gurú, Iván Redondo

Una única mención a su actual jefe de gabinete en la presidencia del Gobierno. Sánchez rememora los momentos previos a la moción de censura tras una entrevista en la cadena SER en la que es advertido de que la sentencia sobre Gürtel será "muy dura" con el PP y que saldrá al día siguiente. Algo que motiva la reunión improvisada en Ferraz a la que asiste Margarita Robles, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Iván Redondo, Maricha Ruiz, JUanma Serrano... "A medida que vamos conociendo los detalles y estudiándola, nos damos cuenta de que la sentencia de la Audiencia Nacional, resulta demoledora para el Partido Popular. (...) ¿Cómo soporta un partido que su tesorero, designado directamente por Rajoy, reciba esa durísima pena?".