Rivera se compromete a que el español sea lengua vehicular y "al que no le guste que se aguante"

Albert Rivera se ratificaba este martes en su particular ‘no es no’ al PSOE, sobre todo después de que Pedro Sánchez asegurase en su entrevista del lunes en TVE que volvería a pactar con los separatistas. "Sánchez ayer confirmó la gran decisión que tomó la Ejecutiva de Ciudadanos por la mañana" aseguraba ufano el líder naranja, ovacionado en varias ocasiones durante la última reunión de su grupo parlamentario de la legislatura, en la que agradecía a sus treinta y dos diputados el trabajo realizado desde 2016. En primer lugar ayudando al desbloqueo con el apoyo a la investidura de Mariano Rajoy y luego oponiéndose a la "moción Frankenstein" que aupó a Sánchez a La Moncloa, con el apoyo de la izquierda y los independentistas.

Rivera, en un discurso de tono emotivo, donde recordaba sus inicios hace más de una década en la política en Cataluña, asumía un compromiso nítido y claro sobre una de las cuestiones que más escuece al nacionalismo catalán, como es el de la inmersión lingüística. "Si nosotros gobernamos, la lengua común de España, el español, va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España. Lo pondrá bien claro en nuestro programa. Y al que no le guste que se aguante, porque es lo que dice la Constitución, porque es un derecho de todos los españoles" afirmaba, dejando claro que las lenguas cooficiales, como el catalán, seguirían siendo vehiculares en sus respectivas comunidades.

En tono desafiante, Rivera lanzaba un aviso a navegantes: "Si alguien quiere montar una huelga, porque no está de acuerdo con la Constitución, tendrá el problema el que monta la lengua y no los padres que tienen el derecho a que sus hijos estudien en español. Avisamos, que vaya por delante, no nos escondemos, por eso prefieren a Sánchez, porque lo que va a hacer es lo contrario, esconder informes y cambiar la Ley para que esté contento el PNV, para que esté contento Torra o para que esté contento Rufián. Yo quiero que estén contentos la inmensa mayoría de padres de España".

Críticas al "PP de Casado"

Precisamente esta cuestión, dentro de la crítica general a las relaciones del Gobierno con el Ejecutivo de Torra, formará parte de una interpelación que el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, hará este miércoles a la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Sin embargo, Rivera arremetía también contra la actitud del PP en materia lingüística, recordando la propuesta del ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, de que fueran los colegios privados quienes asumieran a los alumnos castellano hablantes. "No será un privilegio, ni una carga económica para los padres" afirmaba a ese respecto, al tiempo que acusaba a los populares de haber cerrado "con Convergencia" el último colegio público bilingüe que hubo en Cataluña y de haber permitido "el adoctrinamiento" nacionalista en las aulas.

A falta de la concreción del programa electoral naranja, coordinado por Toni Roldán, diputado por Barcelona, hasta ahora la propuesta de Ciudadanos era superar la inmersión obligatoria en catalán por elevación, apostando por el modelo trilingüe, que incluye el inglés.