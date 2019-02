La fiscal Consuelo Madrigal ha dejado en evidencia al exconsejero de Territorio, Josep Rull, durante la quinta sesión del juicio sobre el referéndum ilegal del 1-O en el Tribunal Supremo: "Leyó la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá y no la doctrina Tribunal Constitucional español". Rull intentaba salir airoso de la encerrona de la representante del Ministerio Público afirmando que el TC español "tiene un déficit de autoridad moral".

Rull contesta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero no a la acusación popular que ejerce Vox. Sus primeras palabras han sido para protestar al tribunal por prohibir la traducción simultánea: "Ojalá algún día se viese la lengua catalana como una riqueza", afirmaba.

Durante el interrogatorio, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido en numerosas ocasiones al acusado por "cuestionar" las preguntas de la Fiscalía. "Si quiere conteste a las preguntas o no, pero no cuestione su pertinencia", aseguraba Marchena. Rull se está mostrando muy firme con las preguntas de la fiscal, sin embargo, el tono es menos tenso que en las declaraciones de Jordi Turull o Jaoquim Forn.

El exconsejero ha afirmado que "no era consciente de una desobediencia por votar la Ley sobre la organización del 1-O". No obstante, sí ha reconocido que la Generalidad catalana de la que formaba parte como consejero no atendió 6 mandatos del Tribunal Constitucional para evitar el referéndum ilegal. También ha asegurado que la Generalidad utilizó "todas las vías" para llegar a un referéndum acordado el 1 de octubre.

A continuación, como el resto de acusados que ya han declarado, ha negado que se gastara "un sólo euro público" para organizar y celebrar el referéndum ilegal. Además, ha negado que los gastos del 1-O, se repartieran entre 5 Consejerías, porque dice "ese gasto no existió".

Rull aseguraba que "usar la fuerza o la presión" es "inaceptable siempre", en alusión a los escraches a los Policías y Guardias Civiles desplazados en Cataluña y alojados en distintos hoteles. Aunque añadía que "los observadores quedaron escandalizados por el nivel de violencia del Estado".

Posteriormente, afirmaba que no esperaba "el nivel de violencia" desplegada por la Policía y la Guardia Civil, mientras los Mossos actuaron "con sensatez". Rull ha negado que él prohibiera el atraque de un ferry en el puerto gerundense de Palamós para alojar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Apunta que la decisión partió de los responsables del puerto.

Sobre la Declaración Unilateral de Independencia DUI aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017, el exconsejero afirma que "era una resolución política sin reproche penal". Después, contestaba las preguntas de la Abogacía del Estado y de su abogado Jordi Pina.