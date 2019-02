Sánchez se regodea en el culto a su persona: “Mi historia es la segunda oportunidad, me caí y me volví a levantar"

El presidente del Gobierno más protagonista y personalista ha presentado este jueves su libro, Manual de Resistencia, junto a los presentadores de televisión, Mercedes Milá y Jesús Calleja, en el Hotel Intercontinental de Madrid. Más de 500 asistentes, un centenar de periodistas, todos los ministros del Gobierno y la Ejecutiva socialista que escucharon el relato épico con el que el candidato, Pedro Sánchez, se presenta a las elecciones.

Un relato ‘épico’ con el que quiso buscar la complicidad del electorado con un acto electoralista y de culto a su persona: "Cuando hablamos del Manual de resistencia contamos mi historia personal. Me caí y me volví a levantar. Yo reivindicó las segundas oportunidades que ahora están estigmatizadas", señaló Sánchez buscando la complicidad con el electorado. "Es un poco lo que le ha pasado a muchos españoles en los últimos años, sobre todo en la década de la crisis financiera. Yo me caí y me volví a levantar. Y esto tiene su valor en lo personal, en lo que pueda ser de ejemplarizante en un país en el que las segundas oportunidades están estigmatizadas, dónde cuando alguien dice que ha fracasado no tiene derecho a una segunda oportunidad. Yo reivindico las segundas oportunidades, y una tercera, una cuarta y un quinta".

Hasta a Milá le da la risa

Una nueva oportunidad en donde radica su resistencia, alabada hasta el extremo por Milá y Calleja: "Uno resiste porque tiene convicciones y sabes perfectamente qué objetivo quieres". Y añadió: "los fracasos no tienen por qué ser negativos", señaló una y otra vez el jefe del Ejecutivo en un exceso de personalismo que advirtió la ex presentadora de Telecinco: "estás teniendo suficiente protagonismo, tranquilo, ¿eh?". Una mofa que hizo entre risas pero que no hizo ninguna gracia a Sánchez cuyo rictus se tornó serio de inmediato.

Sin preguntas, hay propaganda

Apenas hubo preguntas sobre sus tesis, las dimisiones en el Gobierno (Máxim Huerta, Carmen Montón), las sociedades patrimoniales de los ministros Duque, Celaá, Calviño... Sin preguntas, sí hay cobertura y también propaganda del presidente Sánchez: "En realidad todos los miembros del Gobierno, no he sido yo solamente, me refiero a todos los miembros del Gobierno hemos sido atacados desde el punto de vista de nuestra credibilidad personal y de nuestra honorabilidad...".

"Pero, por favor, si es que ha sido...", le interrumpía Mercedes Mila. Continuaba Sánchez: "Ha habido un ataque ad hominem que se ha hecho porque hay pocos argumentos de la oposición para criticar a este pedazo de Gobierno que tenemos...". Pregunta: "¿Pero cómo pudiste encontrar a gente tan buena en tan poco tiempo? ¿¡Y tantas tías, tantas mujeres!?". Respuesta: "Y que me dijeran que sí", señalaba Sánchez provocando nuevamente el aplauso del público y el beneplácito de Milá: "Impresionante...". Preguntado por las eleciones del 28-A, sin necesidad de entrar en detalles, sólo deslizó: "Tiene buena pinta".

Sí ha cobrado de Planeta

Uno de los títulares electoralistas fue el reconocimiento de que sí ha cobrado de la editorial Planeta por la publicación de este libro. No concretó la cifra pero sí desveló que donará el dinero "a los que desgraciadamente están olvidados, a las personas sin hogar", provocando el aplauso de los dirigentes socialistas congregados. Aunque quedó en el aire cómo lo hará dado que el presidnete del Gobierno no puede cobrar por ninguna actividad paralela al margen descargo tal y como fija la Ley de Incompatibilidades y la Ley del Gobierno. "Los miembros del Gobierno no podrán ejercer ni actividad profesional o mercantil alguna. Será de aplicación a los miembros del Gobeirno el régimen de incompatibilidad de los altos cargos del Estado".

Los "referentes del pasado" del PSOE

Sánchez no quisó entrar a desvelar los trapos sucios de su partido entre 2014 y el 1 octubre de 2016, cuando el Comité Federal le derrocó de la secretaría general del PSOE pero sin contar "interioridades". Explicó que en 2014 "el PSOE corría el riesgo de quedarse anclado en pasado y el proceso de primarias de 2017 hace que el afiliado y la afiliada se convierta en el protagonista".

Sin citar a ninguno de los "referentes socialistas" que intentaron derrocarle como el ex presidente, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, Sánchez explicó que "esos referentes lo fueron de una sociedad española que ya no es y ahora nos toca a otra generación interpretar cuáles son las demandas y necesidades que tiene la ciudadanía".

El Rey y Rajoy

Preguntado por las cosas que desvela sobre sus conversaciones privadas con el Rey Felipe VI, el jefe del Ejecutivo no quiso explayarse en la respuesta y se limitó a decir que "nadie me ha dicho nada" para desmentir lo relatado. Sobre su predecesor, Mariano Rajoy, se circunscribió a lo ‘positivo’ de su interlocución posterior al 1 de octubre mientras pactaban la redacción del artículo 155: "Lo que vi en Rajoy en esa crisis tremenda fue un enorme sentido de estado del cual yo aprendí también. Ganamos confianza".