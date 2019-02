Emilia Landaluce advierte: “El PSOE va a concentrar el voto útil al grito de ¡que vienen los fachas!”

El Mundo dice que "el Rey vuelve a hacer frente a las mentiras del separatismo", que a él no le van a achantar cuatro golpistas de pacotilla ni sus compinches podemitas. Dice Rosell que Felipe VI volvió a acreditar ayer que su compromiso constitucional no fue una excepción, sino la norma que seguirá pautando su vocación de servicio a todos los españoles". Y exige a Sánchez que "disponga todo lo necesario para evitarle al Rey el escrache humillante que la kale borroka delos CDR ya prepara este domingo". Esa panda de mamarrachos no tiene capacidad para humillar a Felipe VI, ya les gustaría a esos energúmenos. Pero hablemos de las elecciones. Emilia Landaluce hace un certero análisis de la situación para bajar a la derecha de las nubes. "El PSOE va concentrar el llamado voto útil" y "canalizará el voto de izquierdas temeroso de la derecha trifálica", así que "atención: Sánchez puede llegar a los 140 escaños" al grito de "¡que vienen los fachas!". "El sanchismo confía además en recuperar parte del voto que se fue a Ciudadanos" tras el veto de Rivera al PSOE. No nos llamemos a engaño, "la España guay y abierta que los socialistas creen representar frente a la derecha rancia, franquista, machista de la que alerta la mayoría mediática" puede funcionar. "Por eso, la derecha debería presentarse con otros argumentos más allá de quién lleva la bandera más grande y del ‘okupa de la Moncloa’, sin sentido tras las elecciones". No es muy inteligente subestimar a Pedro Sánchez, que le pregunten a Susana Díaz. Jorge Bustos resume la sesión de control de ayer, "el primer debate a cuatro". "Sánchez está invirtiendo muchos recursos en borrar su ayer, su hoy y su mañana con Torra y Junqueras, y no le gusta que se lo recuerden (...) Sánchez es esto: tener los cojones de sílex y la cara de titanio". Sí, ya lo habíamos percibido. En cuanto a Irene Montero, pobre, "la campaña le viene fatal". Los patéticos criados de Sánchez ahora tienen que competir con él. Bustos defiende a capa y espada el veto de Cs al PSOE. "Decisión que ha enfadado mucho a los editorialistas orgánicos y otras almas bellas, que aspiraban a que Rivera blanquease al aventurero de sí mismo que duerme sobre el colchón de Moncloa. No funciona así, damas y caballeros: Sánchez debe pagar por lo que ha hecho estos nueves meses de realquilado del separatismo y del populismo. Si los españoles se lo perdonan, qué se le va a hacer, entraremos merecidamente en terreno institucional desconocido. Indulto, estatuto o referéndum: lo que toque", qué emocionante. Pero si a Sánchez "no le sale otra suma Frankenstein, tendrá que recoger su colchón relleno de lazos amarillos e irse a casa". Está inspirado, Bustos, se ve que le pone la campaña.

El País lleva en portada ¡un artículo de Joaquín Estefanía que se titula "La ideología de Pedro Sánchez"! Corro a empaparme para darles debida cuenta. "Pedro Sánchez ya es matador de miuras", concluye tras leer el libro. ¡Humm!, esto promete. "En el libro se pespuntean las ideas que, según su autor, le han acompañado en esta aventura". ¿Qué ideas?, se preguntarán. ¿Flex o Pikolín? ¿Ray Ban o Arnette? Pues según Estefanía, "la verdadera idea y fuerza de Manual de Resistencia es la vinculación indisoluble de los conceptos socialdemocracia y Europa". ¿Seguro? Pues lo que dice todo el mundo es que va de colchones, puñaladas a Susana, insultos a Rivera, diversos episodios de onanismo y pavoneo fatuo con los reyes. ¿No te habrás equivocado de libro, Estefanía? Y Josep Ramoneda aconseja a Sánchez que rompa la campaña que se ha centrado en Cataluña. "Necesita agenda social y regeneración democrática para mover al progresismo". Macho, con eso no se come un colín. Al final le da un consejo mucho más práctico. "Quizás sea más eficaz fortalecer" lo de la agenda social y tal "con la llamada del viejo eslogan: "Si tú no vas, ellos vuelven". Ahí le has dado, Josep, ahí le has dado, déjate de moñadas.

ABC abre con la declaración del Rey. "No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho". Un editorial lleno de elogios a Felipe VI, como no podía ser de otra manera, y otro contra Pedro Sánchez, como todos los días. "El mensaje de moderación que ahora propala Sánchez es un engaño para los incautos que son capaces de creer que el todavía presidente del Gobierno renunció a su radicalismo. A un político sin palabra no se le debe dar una segunda oportunidad". ABC está asustado, ve que Sánchez va a ganar las elecciones. Isabel San Sebastián comenta la lucha titánica que mantiene Sánchez con Franco. "La exhumación de esos huesos se ha convertido en el único triunfo tangible al que aún puede aspirar Pedro Sánchez". Anda, Pedro, relájate, no importa que no lo consigas, nadie podrá decir que no lo has intentado.

La Razón viene con una exclusiva de calado. "Un sector de Cs quiere a Arrimadas de ‘dos’ en Madrid". Como que Rivera la va a dejar. Toni Bolaño, autor de la noticia, confirma esta impresión. "Rivera mantiene silencio, aunque hay voces que apuntan a que no se abre a esta opción: no quiere que le hagan sombra". Ya nos lo olíamos. No la dejó protagonizar su triunfo en Cataluña y la va a traer a Madrid. En Ciudadanos, dice Bolaños, "creen que es un valor en alza como demostró en Andalucía, aunque asumen el riesgo de perder poder en Cataluña". Cataluña está perdida, siempre gobernarán los independentistas. Inés, vente p’a Madrid. Cristina López Schlichting también ha leído el libro de Pedro Sánchez y no ve por ningún lado lo de la socialdemocracia y Europa. "Su libro es fatuo desde el título. Está hecho de bobería a vuela pluma. A nadie se le habría ocurrido empezar su autobiografía con la nadería" del colchón". Claro, por eso no venden libros. "Sánchez habla en el libro de su belleza física y el fervor que desata en las multitudes", qué guapo soy, qué tipo tengo. Ussía, por su parte, dice que el libro es "egocentrismo, cursilería e imprudencia". ¿Qué tostón de libro se habrá leído Estafanía?