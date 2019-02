Podemos carga contra el Rey por su discurso respaldando a los Jueces y atacando a Torra

"No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad". Estas palabras de Felipe VI de este miércoles respaldando a los jueces y enviando un duro mensaje a Quim Torra han sido criticadas por Podemos.

"No deja de ser sorprendente que haya alguien que nos hable de que no se puede estar por encima de la Ley cuando él constitucionalmente tiene atribuida la irresponsabilidad. No va a responder jamás de sus actos, ni ante los tribunales ni ante el pueblo español", ha asegurado el diputado de Podemos Rafael Mayoral.

"No dejan de sorprender las afirmaciones de ayer. Nosotros creemos en un Estado democrático donde nadie esté por encima de la Ley, tampoco el Jefe del Estado", ha añadido el dirigente de Podemos.

PSOE, PP y CS

Podemos ha sido el único de los cuatro principales grupos en criticar al Rey por su discurso. Desde el Partido Popular, Rafael Hernando, ha dicho que el del monarca fue "un discurso de Estado". "Afortunadamente tenemos un gran monarca que defiende la Constitución y que es un elemento fundamental para frenar el independentismo. Lamento que algunos utilicen la figura del rey como lo hace Pedro Sánchez en su libro", ha añadido.

"Siempre valoramos positivamente lo que diga el jefe del Estado", ha coincidido la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en línea con lo que también ha afirmado José Manuel Villegas, de Ciudadanos, que ha considerado que el Rey habló "poniendo las cosas en su lugar y diciendo cosas que en democracia deberían ser muy normales para todos". "Lo que es inadmisible es que haya políticos que crean que están por encima de las leyes y los tribunales", ha añadido