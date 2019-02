Arrimadas anunciará este sábado su salto a la política nacional antes de ir a Waterloo

A mediodía de este sábado, en un sitio tan solemne como la Plaza de la Villa de Madrid, con público, y junto a Albert Rivera, Inés Arrimadas anunciará la decisión que Ciudadanos viene semanas rumiando y que supone su gran apuesta de cara a las elecciones generales del 28 de abril: que la actual líder de la oposición en Cataluña hará ticket electoral con Rivera, como número uno de la lista al Congreso por Barcelona.

¡Buenos días! Te invitamos mañana al acto de @Albert_Rivera e @InesArrimadas en la Plaza de la Villa de Madrid.

¡Seguimos construyendo la España que viene!

Será justo la víspera de su visita a Waterloo, donde hará un acto de denuncia contra Carles Puigdemont. En Bélgica estará acompañada de las dos personas con posibilidades de sucederla en Cataluña, el actual portavoz allí, Carlos Carrizosa, y la diputada en el Parlament y senadora por designación autonómica, Lorena Roldán.

La apuesta por Arrimadas trata de reforzar la candidatura de Rivera a la presidencia del Gobierno aportando un perfil distinto al del presidente de Ciudadanos. La actual líder del partido en Cataluña, no obstante, ha hecho toda su carrera a la sombra de Rivera, desde que fuera elegida diputada catalana por primera vez en 2012. Además, se intenta mejorar el resultado en las cuatro provincias de 2016, que no fue todo lo óptimo que cabría esperar en un partido que un año después ganaba las elecciones autonómicas. En dos de ellas, Gerona y Lérida, no hubo ningún escaño naranja, mientras que se lograron cuatro por Barcelona y uno por Tarragona, menos de los que se obtuvieron por Madrid o por Andalucía.

Girauta, cabeza de lista por Toledo

Arrimadas no desembarcará sola en Madrid. Otros dirigentes del partido en Cataluña podrían debutar en la política nacional, como el secretario de comunicación, Fernando de Páramo, que ya abandonó su escaño en Cataluña el pasado verano, o José María Espejo, conocido por su papel en la Mesa del Parlamento catalán durante el golpe secesionista de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las llamadas "leyes de desconexión" que fueron preludio del referéndum ilegal del uno de octubre.

En cuanto al que fuera cabeza de lista por Barcelona en 2015 y 2016, Juan Carlos Girauta, quien entonces abandonó su puesto de eurodiputado, en los últimos meses se ha mudado de la Ciudad Condal, de donde es natural. Concurrirá como cabeza de lista por Toledo, ya que además tiene previsto fijar en la capital manchega su residencia.