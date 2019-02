La actuación de los Mossos en la huelga desquicia al separatismo: "¡Ha pegado a la urna!"

El idilio entre el movimiento independentista y los Mossos d'Esquadra ya es historia. La Policía de la Generalidad ya no es la "nostra" policía separatista. La huelga general de este jueves ha vuelto a poner de manifiesto la creciente animadversión del separatismo respecto a un cuerpo considerado modélico hasta el golpe de Estado.

Entre el separatismo corre como la pólvora un vídeo en el que un individuo muestra una urna del 1-O rota. La escena transcurre en uno de los muchos cortes de carreteras registrados el jueves a cargo de los Comités de Defensa de la República (CDR). Agentes de los Mossos acaban de restablecer el tráfico. El "activista" comienza a hablar en voz alta: "Así es como tratan los Mossos las urnas del 1 de octubre, tú. Lo primero que han querido hacer es pegarle una hostia a la urna. ¿Y vosotros queréis que os paguemos el sueldo? Cuando seamos una república, la mitad fuera. ¡Qué vergüenza! El que me ha pegado lo primero que ha ido es contra la urna, lo primero, eh, lo primero. Lo que tenía rabia, eh. Un buen mosso d'esquadra. Un buen mosso d'esquadra. No me ha pegado a mí, no; ha pegado a la urna. ¡Qué cojonudos que sois, qué cojonudos! Sí, sí, sí. Yo me pensaba que vosotros teníais que defender nuestro país, pero se ve que no, que lo hemos de hacer nosotros".

El hombre, al que no se le ve la cara, no sale de su asombro. No comprende como la urna que paseaba entre los miembros del piquete no haya echado para atrás al agente, que el mosso no haya caído de rodillas ante la sagrada caja de plástico del 1-O.

Separatistas estupefactos

Estupefactos están también los CDR, la CUP y Arran ante las cargas y las cuatro detenciones practicadas por los Mossos. El diputado de la formación radical Vidal Aragonés pedía ayer por la tarde el cese del consejero de Interior, Miquel Buch, porque además de las cuatro detenciones, la policía autonómica había realizado más de trescientas identificaciones. También calificó las cargas de "salvajes". Según Aragonés, es incomprensible que los Mossos reprimieran la huelga después de que el Govern mostrara un día antes su apoyo a la movilización.

Mossos por la República

La actuación de los antidisturbios también es cuestionada desde el interior del cuerpo. Colectivos de mossos separatistas como el grupo Guilleries, los Mossos per la República o la sectorial de Mossos de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) exigen una sanción ejemplar contra el agente que le dijo a un manifestante "la república no existe, idiota" con ocasión de los disturbios por el consejo de ministros extraordinario en Barcelona de 21 de diciembre. También denuncian la presencia de agentes "españolistas" en el cuerpo, a quienes imputan los supuestos excesos en el trato con los CDR.