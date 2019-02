Arrimadas confirma su salto a la política nacional: "Caminaremos juntos hacia el Gobierno de España"

En la Plaza de la Villa de Madrid, en un acto que ha congregado a unas mil personas, Inés Arrimadas ha confirmado su salto a la política nacional. Será, como viene contando Libertad Digital, la número uno de la lista de Ciudadanos por Barcelona al Congreso de los Diputados, conformando así un ticket electoral con Albert Rivera con el que el partido naranja confía en obtener un resultado que le permita llegar al Gobierno de España.

"Esto significa que vamos a por todas", decía inequívocamente Rivera, que tomaba la palabra justo a continuación de que terminase Arrimadas. "Os anuncio que me presento a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos a las elecciones generales por Barcelona", afirmaba tras decir que "caminaremos juntos hacia el Gobierno de España". Unas palabras que ponían colofón al discurso más marcadamente personal de la hasta ahora líder de la oposición en Cataluña, en el que recordaba su infancia andaluza, el origen salmantino de sus padres y cuando cumplió su "sueño" de vivir en la Ciudad Condal, donde, decía "he formado mi pequeña gran familia, casándome con un catalán". Su marido, el ex diputado de Convergencia (hace tiempo que abandonó el partido y la política) Xavier Cima, le escuchaba desde las primeras filas.

A pesar de esa confesada aspiración de vivir en Barcelona, Arrimadas aseguraba que hasta que llegó a vivir a Cataluña no conocía realidades como las multas lingüísticas, el adoctrinamiento en las aulas o el desprecio y la estigmatización de los andaluces: "Yo no sabía que en mi país se ponían multas lingüísticas por no rotular en catalán, no sabía que en mi país había gente que tenía que callar, porque no se atrevía a decir lo que pensaba en muchos municipios de Cataluña, yo no sabía que en mi país, en las escuelas, se ensañaba a odiar España, yo eso no lo sabía hasta que no llegué a vivir a Cataluña. No sabía que en los medios de comunicación se hablaba de España como si fuera un país extranjero, y se hablaba muy mal del resto de españoles. Empecé a escuchar que los andaluces eran vagos. Y me imaginaba a mis padres, viviendo en Andalucía, hartitos de trabajar los dos, y yo decía no, no pienso permitir que se llame vago a ningún ciudadanos por haber nacido o vivido en ninguna comunidad autónoma".

El que había sido cabeza de lista por Barcelona en las elecciones anteriores, Juan Carlos Girauta, será número uno por Toledo, adonde ha trasladado su residencia Los que tienen más posibilidades de sucederla en Cataluña son el actual portavoz allí, Carlos Carrizosa, y la diputada en el Parlament y senadora por designación autonómica, Lorena Roldán.

Una fulgurante carrera

Arrimadas, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1981, y licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, da un paso más así en una fulgurante carrera política que se remonta a 2012, cuando se convirtió en diputada en el Parlamento de Cataluña. Comenzó la legislatura como diputada rasa y la terminó como portavoz adjunta, dada la renuncia -por una imputación de la que luego fue absuelto- del entonces portavoz, Jordi Cañas, lo que corrió el escalafón del grupo, pasando Carina Mejías de portavoz adjunta a portavoz y Arrimadas a su puesto. Fue por entonces cuando conoció a su marido, diputado como ella pero en el otro extremo político.

En 2015, cuando Rivera y Ciudadanos dieron el salto a la política española, Arrimadas fue elegida líder naranja en Cataluña, logrando el hito, en las autonómicas de septiembre de aquel año, de convertirse en jefa de la oposición tras ser la segunda fuerza del Parlamento con 25 escaños. En diciembre de 2017, en las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, tras el golpe secesionista, Ciudadanos logró ganar los comicios, aunque se quedó de nuevo en la oposición al tener los independentistas mayoría de escaños frente a los constitucionalistas.