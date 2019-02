Santiago Abascal vuelve a plantar a Jordi Évole: "No me deja mi madre"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a decir no a Jordi Évole: tras conocerse que el periodista habría intentado de nuevo entrevistar al político, Abascal ha zanjado el tema en Twitter.

"Que no insista. No daré esa entrevista. No me deja mi madre. Le cae fatal Évole desde que entrevistó al etarra Otegi. Y hay cosas en las que siempre hay que hacer caso a una madre", dice.

No es la primera vez que Abascal cita la entrevista con Otegi como uno de los motivos por los que no hablará con Évole. Durante la campaña andaluza, además, el partido decidió no acreditar a periodistas de La Sexta en la noche del escrutinio.