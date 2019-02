Terremoto político en Ciudadanos. Un partido habituado a la paz interna vivirá unas primarias por la candidatura a la presidencia de Castilla y León entre el diputado en el Congreso por Valladolid, Francisco Igea, y Silvia Clemente, quien hasta la semana pasada era militante del PP y nada menos que presidente de las Cortes de esa comunidad autónoma.

Los estatutos del partido naranja establecen que para concurrir a unas primarias -un sistema del que siempre que tiene ocasión presume Albert Rivera- se necesitan nueve meses de antigüedad como afiliado, pero a Clemente le ha bastado abandonar su cargo público, con la legislatura a punto de vencer, para poder concurrir a las mismas. Ello ha sido posible por una autorización especial de la Ejecutiva, pensada para autorizar a independientes, concedida a la hasta hace unos días militante del PP este mismo domingo, en una votación telemática de los integrantes de la cúpula naranja.

Al mismo tiempo, Igea, médico de profesión y uno de los miembros del Grupo parlamentario de Rivera mejor valorados por su compañeros, anunciaba su candidatura con fuertes críticas a Clemente y a los contactos que ha mantenido para su incorporación con la formación naranja. En una rueda de prensa en la sede de Valladolid, acompañado de varios cargos regionales, Igea se refería sarcásticamente a la fotografía aparecida en prensa el pasado viernes de Clemente con dos miembros de Ciudadanos, entre ellos el ex diputado por Salamanca Pablo Yañez, quien pocos días antes había despachado en el Congreso con el número dos del partido, José Manuel Villegas. "Es el robado más falso desde el desnudo de Lola Flores" afirmaba entre risas de sus compañeros.

Enfado en CyL

Para Igea, la ex militante del PP "no es la candidata ideal" porque "es una persona que no encaja" y, a su juicio, "el mensaje en Castilla y León no lo puede encarnar ella". En privado, otros cargos del partido aseguran que incorporando a una recién salida de otro partido, con cargo público además, no se puede dar la imagen de "regeneración" de la que siempre ha hecho gala Ciudadanos. Según ha podido saber Libertad Digital, Igea comunicó a la dirección nacional su intención de presentarse el pasado viernes.

Precisamente Villegas ofrecerá este lunes por la mañana una rueda de prensa en la sede de Valladolid, ausentándose de la reunión ordinaria de la Ejecutiva en Madrid, de la que informará Inés Arrimadas, en su primera rueda de prensa tras anunciar su salto a la política nacional como número uno por Barcelona al Congreso. La dispensa a Silvia Clemente para concurrir a las primarias debe ser refrendada por el Consejo General este mismo lunes, dado que el plazo para postularse a las primarias termina a las ocho de la noche.