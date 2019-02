Segundo intento de desplante de Torra al Rey en el Mobile World Congress

Quim Torra no sabe ya qué hacer para molestar con motivo de la presencia del Rey en los primeros actos del Mobile World Congress que se celebra en Barcelona. Este lunes ha desaparecido de la comitiva que presidida por Felipe VI recorría los stands del certamen de telefonía móvil. Ha sido cuando el Rey, también acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enfilado hacia el expositor oficial de España, donde se ha llevado a cabo una foto de grupo en la que no ha salido el presidente de la Generalidad ni ningún miembro de su equipo.

El Rey, Sánchez y Torra, Colau y otras autoridades han asistido a una reunión con los representantes de la entidad organizadora del Mobile, la GSMA, organización que representa los intereses de los operadores y compañías de telefonía. Las autoridades han sido informadas de las previsiones de la organización, que espera atraer más de cien mil visitantes y dejar un impacto de casi quinientos millones de euros. También han asistido a la presentación de nuevos dispositivos de las principales marcas.

Todo parecía discurrir sobre ruedas, con Pedro Sánchez empotrado entre el Rey y Torra. Ha habido incluso una foto de grupo con el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, a la que el presidente de la Generalidad no ha puesto objeciones. Sin embargo, había demasiada normalidad para Torra y sus consejeros, entre los que se encontraban la titular de presidencia, Elsa Artadi, la de Empresa, Àngels Chacón y el de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. Así, han decidido dar la nota y abandonar el grupo cuando se dirigía al stand de España. T

Torra no quería más fotos y menos una con la palabra "Spain" de fondo, de modo que ha ordenado la retirada. Posteriormente se ha puesto la excusa de que la delegación catalana tenía reuniones para buscar inversores imposibles de soslayar.

Reproches por no visitar el stand de Cataluña

No contentos con el número, desde la Generalidad se ha reprochado al Rey que no se haya detenido en el stand de la Generalidad de Cataluña, donde le tenía preparado un folleto de regalo con el título: "Cataluña, tierra de revolucionarios digitales". Fuentes de la Casa Real han replicado que la visita dependía de que hubiera alguna autoridad para recibir al Rey y que en el momento en el que han pasado no había ninguna.

En esta ocasión, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha secundado las maniobras de Torra, a diferencia de lo ocurrido el domingo por la noche, cuando tanto el presidente de la Generalidad como la alcaldesa se negaron a recibir al Rey a la entrada del recinto en señal de protesta por el juicio en el Tribunal Supremo de los cabecillas golpistas.

El presidente del Gobierno, por su parte, se ha mostrado en todo momento relajado con Quim Torra. Tras la ruptura por los Presupuestos, Gobierno y Govern han mantenido al menos tres reuniones en comisiones bilaterales y han acordado mantener los contactos a pesar del periodo electoral. Es la primera vez que un presidente del Gobierno acompaña al Rey en la inauguración del Mobile.