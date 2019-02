Crece el malestar en Cs por el fichaje de Clemente: "Es un House of Cards de polígono"

Lo que iba a ser una de las grandes apuestas de Albert Rivera para las elecciones autonómicas del 26 de mayo se ha convertido, en cuestión de días, en una crisis interna en Ciudadanos casi sin precedentes. El fichaje exprés de Silvia Clemente, hasta la semana pasada presidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP, como candidata autonómica, aboca al partido naranja a una lucha fratricida en las primarias en esa comunidad, a las que concurrirá el diputado por Valladolid Francisco Igea, médico de profesión, que decidió presentarse como reacción a la incorporación de alguien que, como él mismo dijo en público el pasado domingo, no encarna los valores de "regeneración" de los que blasona su partido.

En uno de los últimos plenos de la legislatura, el Grupo de Ciudadanos vivía este martes escenas más habituales en otras formaciones cuando hay crisis internas. Aunque dentro de la normalidad y cordialidad, Igea hablaba con unos y otros, incluido el secretario general del grupo, Miguel Gutiérrez, con quien departía en el patio entre sonrisas, aunque a nadie escapa el conflicto con la dirección que supone su candidatura. Ya en el hemiciclo, el parlamentario departía largo y tendido con las diputadas Melisa Rodríguez y Patricia Reyes, integrantes ambas de la Ejecutiva Nacional.

La batalla de apoyos, silencios, gestos y movimientos, se trasladaba a las redes sociales, donde Igea felicitaba al numero dos del partido, José Manuel Villegas, por su candidatura por Almería a las elecciones del 28 de abril. "¡Suerte Ville! Sabes que cuentas con mi amistad y mi apoyo. No siempre estamos de acuerdo, pero tu trabajo es esencial y ha sido un placer trabajar a tu lado. Discrepar no es olvidar. Un abrazo" afirmaba desde su perfil, en un gesto de distensión dentro de la refriega interna que no recibía respuesta de la mano derecha de Rivera, a quien el viernes comunicó que concurriría a las primarias castellano leonesas.

Suerte Ville! Sabes que cuentas con mi amistad y mi apoyo. No siempre estamos de acuerdo, pero tu trabajo es esencial y ha sido un placer trabajar a tu lado. Discrepar no es olvidar. Un abrazo https://t.co/dYRAQ96y8s — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 26 de febrero de 2019

En la misma red social, Igea volvía a recibir el guiño cómplice de su viejo amigo y compañero en la Universidad de Valladolid, Luis Garicano. El candidato a las elecciones europeas, un peso pesado, con línea directa con Rivera, deja claro así de qué lado está.

Me dicen que no se nos reconoce, que explique quien es quien ¡pero si no hemos cambiado nada en estas tres décadas!

El del kaiku (chaqueta vasca. era su uniforme en la época) negro es Paco @FranciscoIgea . El de las gafas con chaqueta gris clara soy yo. https://t.co/0tDpBQOZO9 — Luis Garicano (@lugaricano) 26 de febrero de 2019

"Un paso atrás"

Fuentes de la dirección naranja consideran relevante el resultado de las votaciones telemáticas del domingo, en la que la gran mayoría de la Ejecutiva (a la que pertenece el propio Igea) apoyaba la autorización a Clemente para concurrir a las primarias. "Si yo fuera él y viera ese resultado daría un paso atrás" afirman, al tiempo que enfatizan el alto grado de conocimiento de Clemente y su penetración en el mundo rural, uno de los grandes handicap de Ciudadanos. Desde el equipo de Igea, en cambio, se asegura que la decisión de presentarse, en sí misma, es buena ya para el partido, pues dará a los militantes la última palabra, y vaticinan que si logran la victoria la proyección para las autonómicas del 26 de mayo sería muy buena. Votarán cerca de dos mil afiliados, entre ellos muchos del más de un millar de cargos públicos de Ciudadanos en Castilla y León.

El estupor por la decisión de la dirección de incorporar a Clemente, operación en la que ha tenido un papel clave el ex diputado por Salamanca Pablo Yañez, un hombre muy fiel al aparato, no para de crecer. "Nosotros somos la regeneración, y este fichaje tira por tierra, de entrada, ese discurso" aseguran partidarios de Igea. "Esto es un House of Cards de polígono" dicen con sarcasmo, en referencia a la celebre serie americana, para describir la operación. Algunos apuntan, como también hizo este lunes el PP a través de su vicesecretario de organización, Javier Maroto, a las "dudas" sobre la honorabilidad de Clemente, pese a que sobre ella no pesa imputación alguna.

A la batalla se sumaba además este martes otro candidato, el abogado Jesús Fernández Morillo, quien según adelantaba la Agencia EFE también concurrirá a las primarias, para las que no es necesario presentar avales, tan solo tener nueve meses de antigüedad como afiliado.