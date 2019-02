La expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha atacado al Tribunal Constitucional tras reconocer que como presidenta de la Mesa lo desobedeció tramitando leyes declaradas institucionales. Según Forcadell, el Alto Tribunal "está politizado y no respeta los derechos fundamentales".

Forcadell es la última de los 12 acusados en declarar ante el Tribunal Supremo por el golpe del 1-O. En un tenso interrogatorio con la fiscal Consuelo Madrigal, la expresidenta del Parlamento catalán ha negado haber "participado o dirigido" una estrategia para conseguir la independencia y ha asegurado que se limitó a ejercer su labor como presidenta de la Mesa.

A continuación, aseguraba que "no es potestad" de la Mesa del Parlamento "revisar o entrar en el fondo" de los escritos o propuestas parlamentarias que se presentan, aunque sean "inconstitucionales". Forcadell arremetía contra el Tribunal Constitucional señalando que es "un tribunal politizado" y que no podían impedir la tramitación de las leyes, porque "no pueden ser un órgano censor, vulnerando derechos fundamentales, el pluralismo político, la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria, y el reglamento del Parlamento".

Forcadell y la fiscal mantenían un enfrentamiento después de que la primera afirmase que otros partidos políticos han desoído los mandatos del Constitucional. Consuelo Madrigal protestaba porque no estaba contestando "a lo que se le está preguntando". El magistrado Manuel Marchena afirmaba entonces que "está en su derecho de contestar como quiera en el marco de su estrategia de defensa".

Después la fiscal preguntaba: "¿Cómo permitió que se aprobara la ley del referéndum en un día?". "Yo no permito nada, es el pleno el que pide la alteración del orden del día, y el pleno es soberano de acuerdo con el Reglamento, y la Mesa se limita a dirigir el debate y dar las palabras", contestaba Forcadell.

Madrigal preguntaba por la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento catalán del 27 de octubre y Forcadell aseguraba que era "una declaración política sin efectos jurídicos". La representante del Ministerio Público repreguntaba que entonces qué sentido tenía suspender la DUI si no tenía efectos. Forcadell contestaba que no entendía la pregunta.

También, la fiscal se pronunciaba sobre un tuit enviado desde la Consejería de Economía. Madrigal decía que el mensaje se envió a las 9 de la mañana, pero Forcadell negaba que fuera a esa hora. El mensaje se envió a las 17.06. "En la puerta del Departamento de Economía defendiendo nuestras instituciones. No tenemos miedo, ¡el 1 de octubre votaremos!". A continuación, le preguntaba sobre un segundo tuit, aunque negaba que lo hubiera publicado en su cuenta.

Respecto a la organización del 1-O y la compra de las urnas, Forcadell afirmaba enigmática: "No lo sabe nadie, me gustaría saberlo". Recordamos que ningún exconsejero ha reconocido haber gastado dinero público en el referéndum ilegal.