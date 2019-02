Vida inteligente en 'El País': "La política sectaria la inauguró el PSOE y la ha practicado sin recato"

El Mundo es el único que no lleva en portada ningún titular sobre Ciudadanos. "La investigación judicial del 1-O implica a Torra por primera vez". El editorial trata de desenmascarar a Sánchez y su "doble baraja con el independentismo". "Mientras hace esfuerzos para recomponer su imagen más moderada y, por tanto, conectar con el deseo amplio de la ciudadanía española de actuar con determinación para frenar el embate separatista, los socialistas mantienen abiertos los canales con el independentismo". Pues según las encuestas de este periódico Sánchez va a ganar de largo las elecciones pese a sus pactos con los separatistas, mejor no hacer afirmaciones tan tajantes sobre lo que quiere la ciudadanía. Gistau le echa una buena bronca a Arrimadas por la payasada de la visita a Puigdemont. "No es fácil comprender que el ultimo acto de Inés Arrimadas antes de su mudanza haya sido la excursión a Waterloo", una frivolidad insufrible. "No es posible ver las ventajas de que la ganadora de las elecciones catalanas, una mujer que ha cimentado su excelente reputación en el contesto institucional más importante de los posibles –el parlamentario– terminara haciendo el troll en un jardín". Suerte tuvo Arrimadas de que siempre hay algún imbécil indepe que se encarga de desviar la atención llamándola puta.

El País se lanza a por Ciudadanos en titulares y opiniones. "El PSOE intenta atraer el voto centrista que teme un pacto de las derechas". "Fundadores de Cs rechazan el veto de Rivera a los socialistas". "Rivera incorpora a sus listas a un excargo socialista y otro del PP". Cuánta dedicación, cualquiera diría que es el principal partido de España. Víctor Lapuente dice que "en Ciudadanos conviven dos almas: la liberal y la nacional, el germen del Bien y el germen del Mal". Naturalmente, el Bien es "el alma liberal, laica, tolerante" y el Mal es el "alma nacional que divide con celo religioso a los habitantes en patriotas y traidores. ¿Qué alma conquistará el corazón de Ciudadanos?", se pregunta con angustia. Sorprendentemente, Juan Claudio de Ramón se encarga de cantarle al PSOE las verdades del barquero. "La deriva sectaria de la política española arranca en el Pacto del Tinell de 2003: socialistas y nacionalistas", todos contra el PP, "inaugurando una tóxica política del cordón sanitario a la mitad de la población que llegó a su escuálida cima en 2016 con la estéril opción del PSOE por el "no es no". El mismo Pedro Sánchez que ahora llora por los rincones por el "no" de Ciudadanos, el muy falso. "La demonización sectaria del rival es mal extendido de la política española y cuesta creer que la critique quien la ha practicado sin recato". Córcholis, hay vida inteligente en El País.

ABC también va a por Ciudadanos. De hecho lleva haciéndolo desde que se convocaron las elecciones. "Opa hostil de Cs al PP a las puertas del 28-A". Se trata del fichaje de una tal Silvia Clemente, del PP de Castilla y León, de cuya existencia tuvimos conocimiento ayer. Y claro, todo el mundo sabe que Castilla y León es clave en las elecciones generales. El editorial ataca al PSOE por el "fariseísmo y cinismo" de criticar a Rivera por el veto a Pedro Sánchez. Es increíble el morro que se gasta Pedro Sánchez criticando a Rivera por hacer "lo que su partido impuso con el pacto del Tinell en 2003 y lo que él mismo ha puesto en práctica en su efímero mandato de ocho meses". Cabe recordar que el PSOE "nunca ha querido pactar con Ciudadanos ni con el PP" durante estos ocho meses –bueno, con el PP el reparto de jueces–, pero a Cs ni agua. "Rivera va ser objetivo prioritario de los ataques del partido socialista". Y del PP y sus medios de comunicación, por lo que se ve Rivera va a ser el objetivo de todos y por todo.

La Razón se suma con gusto a los garrotazos a Rivera. "Regeneración de Cs: ficha en sus listas a tránsfugas de PP y PSOE". A Marhuenda el tema de la regeneración le tiene sin pegar ojo. "Saltarse el reglamento interno para condicionar las elecciones primarias de las agrupaciones locales del partido se parece mucho a esos dedazos que Inés Arrimadas considera execrables". Bueno sí, esas cosas se dan mucho en todos los partidos. Pablo Casado estaba encantado con las primarias del PP que le dieron la presidencia y ha colocado a dedazo a Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid. A Pedro Sánchez, el gran defensor de las primarias, se la ido el dedo hacia Pepu Hernández, como se le fue hacia Ángel Gabilondo. Y ni hablamos de los dedazos de Pablo Iglesias, que son todos. Mientras, se les llena la boca de regeneración y democracia interna sin despeinarse.

Ni La Vanguardia se priva de titular contra Rivera. "La apuesta de Rivera por fichajes provoca tensiones en Ciudadanos". "La candidatura de Silvia Clemente a la junta divide al partido en Castilla y León". Castilla y León abriendo sección en un periódico catalán, ¡paren las máquinas! ¿Seguro que saben situar esta comunidad en el mapa?