Sánchez se despide del Congreso pidiendo "no ir con la ultraderecha ni a la vuelta de la esquina"

El presidente el Gobierno ha utilizado su última comparecencia, solicitada por los grupos parlamentarios para explicar el acuerdo del Brexit, las negociaciones sobre Venezuela y las sociedades patrimoniales de sus ministros, para espedirse del Congreso y defender la tarea parlamentaria. Pero también para volver a llevar al Hemiciclo su nuevo mantra de campaña: la España inclusiva y no la excluyente de 'las derechas de Colón'.

"Señorías, la España presente en esta cámara tiene que parecerse mucho más a la España real, aquella en la que no hay una única forma de sentirse español, sino muchas. Ésa es la esencia de la democracia y de quienes defendemos una España en la que cabemos todos y no sólo aquellos que piensan como nosotros. Ése es el espíritu de la Constitución y que debería ser la primera norma de esta cámara: unir a los españoles y no confrontar a los españoles".

Una unión que tiene una única salvedad: VOX. "No se puede transigir con el anti-europeísmo, no se puede asumir esos postulados de la ultraderecha. No se puede, en palabras de Churchill, dialogar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces. Y aquí, como en Francia, ese tigre se llama ultraderecha y con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, señorías".