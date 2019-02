Entusiasmo golpista con La Sexta: "Si la transición tuvo 'La Clave', el 'procés' tiene 'Al Rojo Vivo'"

Gemma Nierga presentó este miércoles, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, su libro Tres días en la cárcel, escrito junto al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Acompañaban a la periodista Pepa Bueno, Jordi Évole y Antonio García Ferreras.

Según informa El Español, Nierga escribió esa obra a propuesta de Òmnium Cultural: "Me llamaron de parte del propio Jordi". La periodista cuenta que cuando fue a la cárcel a ver al golpista, este "me empezó a hablar de Évole: 'Évole hizo, Évole me dijo, Évole me hizo pensar', me dijo un día. Y Jordi me pidió que Évole estuviera en la presentación del libro. Me convertí en la conseguidora de lo que Cuixart me pedía".

El amor de Cuixart por laSexta no se limita al Follonero. Tal y como dijo Nierga, el líder de la asociación nacionalista "habla de Ferreras muy a menudo a lo largo del libro. He tenido que quitar alguna alusión a Ferreras. Digo: 'Jordi, no sé si le haces un favor'. 'Mi amigo Ferreras'. Cuixart sube a la celda después de comer y ve a Ferreras. Se sienta y ve a Ferreras".

Nierga continúa sobre Ferreras: "Si la Transición tuvo La Clave, el procès tiene Al Rojo Vivo. El procès, para mucha gente, ha sido lo que ha contado Antonio en Al Rojo Vivo". La periodista dice que el procès "ha sido lo que ha contado Antonio a través de Al Rojo Vivo porque, fuera de Cataluña, en televisión, en pocos medios, veíamos lo que estaba allí ocurriendo".

Tanto Évole como García Ferreras acudieron a la presentación a petición de Cuixart. Cuando Nierga les propuso la invitación, ambos dijeron: "Por Cuixart voy".