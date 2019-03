El cabreo de Camps con el fiscal y el juez de Gürtel: "El País y la Cadena Ser han destruido mi imagen"

Francisco Camps aseguró el pasado 1 de febrero en la Audiencia Nacional que el diario "El País" y la Cadena Ser han "destruido su imagen", vinculándolo con el caso Gürtel en Valencia. Libertad Digital publica en primicia la declaración del expresidente valenciano ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Camps está imputado por prevaricación y fraude a la administración en la pieza número 5 del 'caso Gürtel' por el contrato adjudicado a Orange Market para el stand de la edición de Fitur en 2009. Es la quinta investigación que se abre contra el expresidente en relación con esta trama corrupta.

Al comienzo de su intervención, un Camps muy enfadado y tenso por esta nueva citación como investigado discute con el juez instructor sobre los hechos que se le imputan: "Sólo tenemos que debatir si yo tuve personalmente como investigado influencia directa en la persona que tomó la decisión en los stands de grandes eventos en aquel Fitur 2009". "No se preocupe que el alcance determinado, exacto de la pieza ya lo iremos determinando", señala el juez De la Mata.

"Para mí, es muy importante porque vengo como investigado y me gustaría saber exactamente usted de qué me acusa" afirma Camps visiblemente tenso. "Yo no le estoy acusando de nada, de momento, se le ha atribuido la condición de investigado en este procedimiento para que pueda ejercer su derecho de defensa" contesta el instructor. "Usted me está contando una cosa diferente a lo que yo he leído", apostilla el exdirigente popular.

A continuación, sigue la discusión acerca de si otros contratos son investigados en el procedimiento. Camps lo niega y el magistrado le corta: "Déjeme hablar. Yo no estoy discutiendo con usted. No estamos celebrando un debate para alcanzar un consenso sobre el alcance de la pieza. Yo le estoy comunicando, informándole para que pueda ejercer su derecho de defensa".

Posteriormente, comienza el interrogatorio por parte del fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, y continúa la tensión: "¿De qué conoce, cuándo y cómo al señor Álvaro Pérez (El Bigotes)?", pregunta el fiscal.

"Esto ya se lo he dicho a sus compañeros de la Fiscalía Anticorrupción varias veces, lo digo porque me voy a repetir, pero no pasa nada. Por lo de la unidad de la Fiscalía Anticorrupción, pero que sepa usted que esto que voy a contestar, ya lo he contestado muchas a la Fiscalía Anticorrupción desde hace 10 años", contesta Camps.

"¿Nunca como investigado en la pieza 5, correcto? Es que si van a ser así todas las respuestas" señala Stampa. "Voy a ser muy claro señoría, pero es bueno que sepa que llevo 10 años contestando esta pregunta a sus compañeros, y se ve que quieren ver si hay alguna opción aquí para cerrar este tema", señala el expresidente valenciano. "El comentario que acaba de hace está de más" le indica el juez, mientras Camps pide "disculpas".

El interrogatorio avanza y Camps apunta directamente al Grupo Prisa, el diario "El País" y la Cadena Ser como los artífices de que en España todos den por hecho su amistad con "El Bigotes": "Nadie, nunca, jamás habló de amistad entre Álvaro Pérez y Paco Camps hasta que 'El País' y toda la maquinaria mediática de la izquierda empezaron hablar después de una conversación que publicó 'El País' de manera inopinada que la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF habían desechado en la que yo le llamaba 'amiguito del alma'", relata el expresidente valenciano.

"A partir de entonces, daba la sensación que el único amigo que yo había tenido en la vida a parte de Dios, era Álvaro Pérez, lo cual es absolutamente absurdo y vuelvo a desmentir en su totalidad. A partir de ahí, 'El País', la Ser, se dieron cuenta de que era muy buena manera de destruir mi imagen, ridiculizarla hasta el máximo y la gente al final creyó que hubo una relación de amistad", concluye Camps.