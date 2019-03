Menos chanzas sobre el CIS: el mensaje "está calando como lluvia fina"

El Mundo abre con el juicio del 1-O. "Urkullu declara que Puigdemont le encargó parar el 155 de Rajoy". Que "pactó con el líder separatista convocar elecciones, pero éste rectificó por temor a la calle". Ya. Y las monedas de plata de Rufián, las amenazas de Marta Rovira. El juicio no está revelando nada que no supiéramos antes. Rosell denuncia "una campaña de intoxicación partidista" que "pretende confundir adrede el papel de Urkullu con el del relator que Quim Torra impuso a Sánchez". Y mediática. Sobre la encuesta, dice que "Tezanos manipula el CIS para respaldar los Presupuestos de Sánchez". "El estudio da al PSOE el 33% de intención de voto". Es más, creo que el CIS de marzo le da a Sánchez el 150% de los votos y subiendo. Dice el editorial que "es una burla a todo los ciudadanos este descarado intento de manipularles con el único propósito de favorecer a quien le ha designado para el puesto". Y a tenor de lo que dicen todas las demás encuestas lo está consiguiendo. Gabriel Tortella tiene la teoría de que "ni lo socialistas ni los separatistas han sido quienes se han cargado el Gobierno de Sánchez". Cierto, podía haber seguido gobernando con los presupuestos prorrogados, como tenía pensado, y a él los barones se la traen al pairo. "La verdad es que quien ha acabado con el gobierno de Sánchez ha sido Vox". Puede. Y también puede que lo catapulte a la Moncloa no cuatro, sino ocho años más. Como dice Raúl del Pozo, "un PSOE que estaba en las últimas ha resucitado y ya es la fuerza más votada". Entre el miedo a Vox, la imparable verborrea casposa de Casado y los vetos absurdos de Rivera vamos a tener gobiernos Frankenstein por los siglos de los siglos, amén. Federico Jiménez Losantos comenta la presentación del libro de Cuixart, con la "exestrella de la Ser" Gemma Nierga y "el Politburó de la Sexta, Ferreras, Pepa Bueno, Jordi Évole sus respectivas cuadrillas". "La inspiración de Cuixart, acaso culpable de la sesera calcinada que exhibió en el juicio, son ellos: Ferreras, Pepa Bueno y Jordi Évole". ¿Alguien comprará ese libro? ¿A quién le importan las memorias de Cuixart? Y por cierto, ¿quién es Cuixart?

El País cree ciegamente en Tezanos. "El PSOE despega y el PP recupera la segunda plaza, según el CIS". ¿Despega? Más bien sale disparado. Kiko Llaneras analiza la encuesta y deduce que "el último sondeo del CIS trae buenos datos para el PSOE". Le saldrá humo de la cabeza. "El PSOE también estaría atrayendo votantes de otros partidos, y en especial de su competidor por la izquierda", los desaparecidos de Podemas. El PSOE "es el partido que lidera la izquierda, y en un clima polarizado por la aparición de Vox, eso puede valerle votos útiles". Pero además, "la otra buena noticia para el PSOE es que mejora su intercambio de votantes con Ciudadanos. Hace un año los socialistas sufrían fugas importantes por el centro", pero los constantes errores de Rivera, que es un hacha metiendo el zueco, ha revertido esta situación al poner un tapón a su izquierda. ¿Quién asesora a Rivera? ¿Tezanos?

ABC abre con la caza. "Clamor en Castilla y León contra el auto que prohíbe la caza". La ideíca ha sido de la Junta y la oposición, que han decidido regalarle a Vox esa comunidad. Así lo cree Hermann Tertsch, que dice que "sólo hay de momento un partido que lucha abierta y militantemente contra el rodillo que es Vox. Su éxito en Andalucía y el que se adivina próximo en la España rural revelan que la reacción contra la permanente tropelía totalitaria ha tardado, pero va a llegar". Lo que parece que también va a llegar es la reacción de la izquierda al grito de ¡que vienen los fachas! Va a ser una pelea interesante. Bieto Rubido dice que "la terminación de esta legislatura es una liberación para la sociedad porque pone fin a una experiencia políticamente anómala: un presidente de Gobierno que ha llegado al poder con el voto de partidos golpistas y filoeterras". El caso es que esa liberación puede durar de aquí al 28 de abril, porque "Pedro Sánchez está dispuesto a repetir el drama de estos pactos antinatura si los resultados de las elecciones del 28 de abril no le permiten gobernar en solitario". Claro, y con la inestimable ayuda de ABC con sus constantes campañas contra Ciudadanos. Hoy nos viene con que "Cs elimina las primarias al Senado y agrava así su crisis interna". ¿Primarias al Senado? ¿Quién hace primarias al Senado, si son listas abiertas? ABC será corresponsable del próximo gobierno Frankenstein que tanto teme. Y también de la victoria de Carmena en Madrid. Luego vendrán los lamentos.

La Razón dice que "Tezanos infla el CIS con un 60% de votantes del PSOE". Se rumorea que hasta Jiménez Losantos va a votar a Sánchez. Bromas aparte, Marhuenda advierte: "No conviene despreciar los efectos que puedan tener en el cuerpo electoral estas técnicas de persuasión –convertir a Sánchez en "un caballo ganador e imbatible"– que operan sobre una realidad prefabricada, por mucho que en la mayoría de los sectores sociales se reciban los datos del actual CIS con indisimulada sorna. Es lluvia fina, que cala en la percepción que tiene el votante" sobre el candidato favorito y que trata de colar el siguiente mensaje: "No lo estará haciendo tan mal como yo pensaba cuando tantos están dispuestos a votarle". Y según todas las encuestas, sobradas del CIS aparte, y lo que se respira en la calle, está dando resultado. Así que, menos bromas, que como dice el dicho, quien ríe el último ríe mejor.

La Vanguardia, como es normal, sigue minuciosamente el juicio. "El exministro Zoido niega que ordenara las cargas del 1-O". Rajoy tampoco tenía ni zorra idea de lo que pasó ese día y Soraya se enteró por la tele del acoso y la violencia contra los agentes que intentaban hacer cumplir la ley. A este paso cada policía decidió de motu propio embarcarse en el Piolín para ir a Barcelona. La nota de color del día la pone Álex Tort sobre el libro de Cuixart. Tenía "miedo a ir al lavabo del final del fondo de la prisión porque se dice que allí 'siempre pasan cosas'". Sí, en las películas americanas. Pobres indepes, cada vez están peor de la olla.