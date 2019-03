Nieto dice que fue "surrealista" negociar "el dispositivo para evitar el referéndum con quienes lo habían convocado"

El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha acusado este lunes al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a la cúpula de los Mossos d'Esquadra de mostrarse reacios a cumplir con el mandato tanto de la Fiscalía como del TSJ de Cataluña para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, su testimonio es "clave" en el juicio, al ser el responsable del dispositivo policial del 1-O.

Según Nieto, desde la cúpula de Interior se percibió con "preocupación" la respuesta que dio Forn a una carta enviada el día 22 de septiembre por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informando del refuerzo policial de unos 6.000 agentes movilizados para cumplir con la instrucción 2/2017, de 8 de septiembre, de la Fiscalía Superior de Cataluña.

"La percepción que tenía la Generalidad era absolutamente distinta a la nuestra. Decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la orden, que no era necesario porque la capacidad de los Mossos era suficiente", ha explicado Nieto en alusión a la instrucción de la Fiscalía tras las 'leyes de desconexión' y la convocatoria del 1-O.

"Nos sorprendió especialmente que nos dijera que no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa y que habían sido pacíficas y familiares", ha relatado Nieto, recordando los hechos "violentos" del 20 de septiembre en el registro de la Consejería de Economía también por mandato judicial.

Nieto ha explicado que, de acuerdo a la información posterior, Interior supo que las movilizaciones de grupos afines al independentismo "no eran espontáneas". Ha culpado de ello a los CDR, cuya "estructura sólida" permitió una coordinación que, con ayuda de medios de comunicación, llamaba a movilizaciones "en actitud violenta o que facilitaba que se produjeran actitudes violentas".

Al ser preguntado por el fiscal Javier Zaragoza si en esas movilizaciones intervino la ANC, Nieto ha contestado que sí, que "en prácticamente en todas". Y lo mismo al ser cuestionado por el papel de Omnium Cultural.

Nieto ha destacado además la "falta de colaboración" del que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, cuyo "alineación era total" con la Generalidad de Cataluña: "Esperábamos una reacción de la prefectura de los Mossos, Trapero estaba alineado con el Gobierno catalán, pero esperábamos que en la prefectura prevaleciera que no se puede poner de espaldas o de canto contra un mandato judicial, entendíamos que iba a imponerse ese criterio, desgraciadamente no fue así".

Sobre la actuación de los Mossos en el 1-O, Nieto se mostraba muy crítico: "No me consta que requisaran, y he hecho un esfuerzo para que me conste. No me consta ninguna actuación de cierre de colegios o de incautación de material electoral". Además, afirmaba que la actuación de la Policía y la Guardia Civil fue "ejemplar" y que "se cumplió el objetivo marcado y se hizo con una adecuada proporción de fuerza". Se dio la orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de emplear "la mínima fuerza imprescindible", añadía.

Nieto calificaba de "surrealista" la Junta de seguridad, presidida por Carles Puigdemont sobre el 1-O: "No se nos trasladó cómo iba a ser el dispositivo de los Mossos, todo fue bastante surrealista, estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el 1-O".