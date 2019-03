El Gobierno andaluz ha desvelado que hay 843.000 personas pendientes de intervención quirúrgica o de consulta especializada, de las que medio millón no se contabilizaban en los datos oficiales.

El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha calificado de "escándalo" y de "gran engaño" por parte de los gobierno socialistas las cifras que se facilitaban, ya que no se incluían varios parámetros a la hora de contabilizar las listas, que ha conllevado que "afloren" 506.408 pacientes en espera, lo que supondría el 60 por ciento del total.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dicho que las listas de espera se contabilizaban "de forma sesgada" y ha anunciado un plan de choque presentado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno, que estará dotado de 25 millones y se centrará prioritariamente en los pacientes en espera quirúrgica.

Para ello, se cubrirán las plantillas sanitarias al cien por cien, con los quirófanos "a tope", si es necesario también los fines de semana; se añadirán jornadas laborales voluntarias de 5 horas extra para el personal que trabaja por la mañana, con un incentivo económico; se crearán equipos volantes que se podrán mover de centro; y se prevé derivar a otros pacientes a centros concertados.

Según Aguirre, los datos que los gobiernos del PSOE contaban no incluían -en la espera quirúrgica- ni a los pacientes con procedimientos no garantizados, ni a los que estaban en hospitales de Cádiz ni a los que eran derivados a centros concertados. Además, en consultas de especialistas no se incluía a quienes habían solicitado la primera consulta sin cita, ni las solicitudes "interconsultas", ni las especialidades no garantizadas, ha asegurado.

Dispuestos a ir a los tribunales

"Se han ocultado cifras, se ha mentido a los andaluces, a los pacientes y a quienes esperaban una operación o una cita con el especialista", ha insistido el portavoz, que ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que el Gobierno andaluz va a seguir "investigando" y que, en el caso de que encuentren alguna "irregularidad mayor" no dudarán en acudir a los tribunales a denunciarlo. "No descartamos ninguna medida porque los andaluces merecen que se les diga la verdad", ha afirmado el portavoz del Gobierno andaluz, para quien dicho asunto requiere "al menos de una explicación por parte del Ejecutivo anterior".

Aguirre ha concretado que los pacientes prioritarios del plan de choque son los que estén fuera de plazo con procedimiento de respuesta garantizada, un total de 11.756; y los pacientes con procedimiento sin plazo de respuesta garantizada, un total de 18.592; lo que suma un total de 30.348 pacientes preferentes.

Además, tras señalar que las especialidades que acumulan un mayor número de pacientes fuera de plazo son traumatología, oftalmología, cirugía general y urología y que trabajarán para optimizar al máximo los recursos sanitarios sin descartar hacer los conciertos que se requieran, ha explicado que el referido plan se centrará en los diez hospitales que acumulan "el 75 por ciento" de los pacientes en lista de espera, donde quieren atajar la situación en tres meses. Ahí, según el consejero, se encuentra "el bolondrón" de las listas de espera. Se trata en concreto de los hospitales Virgen de las Nieves y San Celicio (Granada); Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla); Torrecárdenas, Inmaculada y Poniente (Almería); Hospital de Jaén (Jaén); y Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena (Huelva).